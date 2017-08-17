В Коми социальными проездными билетами ежемесячно пользуются около 35 тысяч жителей региона.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, право проезда по социальным проездным билетам - это дополнительная мера социальной поддержки, которая обеспечивается исключительно за счет средств республиканского бюджета.

"Сегодня право проезда по социальным проездным билетам в Коми есть почти у 212,6 тысяч льготников, из них около 94,6 тысяч – федеральные, и около 118 тысяч – региональные.* Ежемесячно пользуются социальными проездными около 35 тысяч человек. За семь месяцев текущего года расходы бюджета Республики Коми на возмещение затрат перевозчиков за проезд граждан по социальным проездным билетам составили около 111 миллионов рублей", - рассказали в ведомстве.

В Минтруде РК отметили, что стоимость проездного билета 350 рублей, она остается неизменной с 2014 года.

Также в ведомстве напомнили, что за счет бюджета республики отдельным категориям региональных льготников** предоставляется пособие на оплату проезда. Размер этой меры социальной поддержки составляет 233 рубля. Получателями пособия на сегодняшний день являются около 12 тысяч жителей Коми. За семь месяцев текущего года из бюджета республики на эти цели было направлено около 18,4 млн. рублей.

*К региональным льготникам относятся:

- труженики тыла;

- ветераны труда;

- ветераны труда Республики Коми;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

- одиноко проживающие граждане, достигшие возраста 80 лет,

- неработающие граждане, удостоенные почетных званий Республики Коми,

- лица, награжденные знаком "Почетный донор Республики Коми",

- дети из многодетных семей, являющиеся учащимися общеобразовательных учреждений,

- ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости,

- граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), получающие трудовые пенсии по старости, пенсии за выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством и являющимися членами малоимущих семей или малоимущими одиноко проживающими гражданами.

**Право на пособие на оплату проезда имеют:

- одиноко проживающие граждане, достигшие возраста 80 лет;

- неработающие граждане, удостоенные почетных званий Республики Коми;

- дети из многодетных семей, являющиеся учащимися общеобразовательных учреждений;

- граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), получающие трудовые пенсии по старости, пенсии за выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством и являющимися членами малоимущих семей или малоимущими одиноко проживающими гражданами.