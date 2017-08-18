Ничего лишнего: на праздничные ярмарки в Сыктывкаре попадают только проверенные предприниматели

18 августа 2017 года, 9:30 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

Каждый раз, когда администрация Сыктывкара занимается организацией праздников и народных гуляний, в программе присутствует ярмарка или как минимум ряд уличных палаток с едой. Замначальника управления экономики и анализа мэрии Алексей Вахнин на прямой линии 17 августа рассказал, что представители мэрии следят за тем, чтобы все палатки стояли в соответствии с утвержденной заранее схемой. Кроме того, на Стефановскую площадь, например, попасть кто угодно не сможет: проезд к ней только по пропускам, которые проверяет полиция.

Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Коми Татьяна Столбецкая рассказала, что даже при таком временном размещении палатки все торговцы должны иметь вывеску, на которой указаны организация (юрлицо или индивидуальный предприниматель) и режим работы. Кроме того, у продавцов должен быть пакет разрешительных документов и свидетельства на продукцию.
"Для скоропортящихся продуктов и полуфабрикатов, например, заготовок шашлыка, должны быть подключены морозильные камеры", - сказала Т.Столбецкая.

"Также должны соблюдаться санитарные требования: спецодежда, головные уборы, одноразовая посуда, медицинские книжки", - добавила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Мусаханова.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: ярмарка, торговля, права, палатки, безопасность
  Рубрика: Общество
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