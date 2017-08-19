Эксперты ОНФ: Граждане стали брать больше кредитов на фоне снижения ставок

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" актуализировали Кредитную карту России по состоянию на 1 июля 2017 г. Объем имеющихся у россиян кредитов достиг максимума за 2,5 года и превысил 11,15 трлн руб. Совокупная просроченная задолженность по выплатам сохраняется на уровне 7,8% от розничного кредитного портфеля и составляет 871 млрд руб. Расчеты экспертов Народного фронта были сделаны на основании данных Банка России и Росстата.

"Рост кредитной активности во всех секторах – свидетельство того, что банки реагируют на стабилизацию экономики, снижение инфляции и ключевой ставки. Это хорошая тенденция, однако беспокойство вызывает тот факт, что кредитная активность опять опережает рост доходов. Не стоит забывать, что незначительный прирост просрочки – это довольно лукавая цифра, поскольку она не учитывает просроченные долги, проданные за оцениваемый период коллекторам и, соответственно, списанные с балансов банков", - отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

За I полугодие 2017 г. объем задолженности физических лиц в банках вырос на 3,5% относительно данных на начало года и составил 11,15 трлн руб. Объем просроченной задолженности составил 871 млрд руб., что на 1,7% больше, чем в начале года. Таким образом, темпы роста кредитования превысили темпы роста просроченной задолженности, что указывает на улучшение качества кредитных портфелей банков.

По сегментам кредитования лидируют потребительские кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за I полугодие их было выдано на общую сумму 986 млрд руб., что на 38,4% превышает объем выдачи за аналогичный период прошлого года.

На втором месте - автокредитование. По данным агентства "Автостат", за I полугодие россияне купили более 660 тыс. новых автомобилей, а объем выданных автокредитов составил 890 млрд руб. Рынок автокредитования поддерживают госпрограммы льготного кредитования, продленные до конца 2017 г.

Ипотека также показывает рост на фоне снижения кредитных ставок. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), за I полугодие было выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 765 млрд руб. Совокупный объем задолженности россиян по ипотеке оценивается в 4,7 трлн руб, что составляет 42% от всей кредитной задолженности физлиц. В сегменте ипотеки сохраняется самый низкий уровень просроченной задолженности - 2,6%.

В пересчете на каждое российское домохозяйство (расчетный эквивалент средней семьи) объем задолженности на 1 июля 2017 г. составил 197,5 тыс. рублей, в т. ч. просроченная задолженность - 15,4 тыс. руб. (7,8%). Для сравнения, в начале года доля "просрочки" была выше на 0,2 процентных пункта и составляла 8%. Наиболее высокая доля просроченной задолженности на домохозяйство отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе, где лидирует Республика Ингушетия (26,6%) и Карачаево-Черкесская Республика (13,9%). Кроме СКФО, высокая доля "просрочки" отмечается в Республике Бурятия (12,1%), Кемеровской области (10,6%), Омской области (10,4%) и Республике Адыгея (10,3%).

Показатель закредитованности домохозяйств, рассчитываемый как отношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу домохозяйства, в среднем по России составляет 21%. По регионам максимальный показатель закредитованности отмечается в Республике Калмыкия (43%), Республике Тыва (39%), Иркутской области и Ханты-Мансийском АО (по 34% в каждом регионе), Тюменской области и Чувашской Республике (по 32% в каждом регионе).

В остальных субъектах РФ показатель закредитованности домохозяйств ниже 30%. Минимальные показатели сохраняются в Крыму (3%), что, вероятно, связано с недостаточным проникновением кредитных услуг в регион.

Объем сбережений россиян на банковских вкладах и депозитах на 1 июля 2017 г. составил почти 25 трлн руб., из которых 77% приходится на средства в рублях и 23% - в иностранной валюте. Объем вкладов увеличился на 2,8% с начала года, что отчасти связано с переоценкой валютных вкладов из-за ослабления курса рубля. В пересчете на каждое домохозяйство РФ средний депозит составил 442,5 тыс. руб.

Наибольший объем сбережений в процентах от среднегодового дохода традиционно отмечается у домохозяйств Москвы и Санкт-Петербурга (100,7% и 71,2% соответственно). Меньше всего сбережений в банках хранят домохозяйства Чеченской Республики, Республик Ингушетия и Дагестан (не более 6% в каждом регионе).

Кредитную карту России за I полугодие 2017 г. с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте "За права заемщиков" http://zapravazaemschikov.ru/map/.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

Пресс-служба ОНФ