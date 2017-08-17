Ряд домов Сыктывкара останутся без горячей воды еще на два дня

17 августа 2017 года, 16:46 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Испытания участка второй тепломагистрали Сыктывкара добавили теплоэнергетикам работы, а потребителям – дней без ГВС

Гидравлические испытания участка магистрального трубопровода № 2 в столице Коми, проведенные специалистами Сыктывкарских тепловых сетей, выявили значительное количество повреждений. Чтобы устранить их до начала отопительного периода, бригады СТС будут работать в усиленном режиме. Однако для выполнения ремонтных работ требуется на несколько дней продлить отключение горячего водоснабжения. Подача ГВС потребителям, подключенным к данному участку ГВС, будет возобновлена не 19-го, а 21 августа.

Компания приносит извинения горожанам за вынужденные неудобства и напоминает, что качественное выполнение ремонтных работ в летний период - необходимая мера для надежного теплоснабжения предстоящей зимой.

Перечень объектов, подпадающих под продление срока отключения ГВС

(с 14 по 21 августа)

28 Невельская дивизия,4,14,18,26,28,32,63,65,69,73,75

Дальняя,10,17,19,33,34,36

Димитрова,8,12,14,16,20

Карьерная,3,6,8,10,14,16,18

Катаева,2,2/1,3,5,6,9,11,13,14,15,16,17,19,21,27А,29,33А,35/3,35А,37,37А,45,47,48,49,51

Кирпичная,10,12,21

Коммунистическая,39/1,41,44,44/2,44А,46,46/1,48,48А,49,51,52А,62,62А,70/1,72,74,76А,78,88,88/1

Маегова,5,11,18,20,21

Морозова,1А,2,3,23,25,25/1,29,35/1,37/1,41,43,43/1,45,53

Национальная,23,25,31,33

Октябрьский проспект,41,51,53,55,55А,59,59А,65,67,75,77,81,83

Оплеснина,31,33,41/1,42,43,44,45,52,54/1,58,58А,60

Орджоникидзе,71,75,75/1,77,79,81

Парковая,11,29,32,34,36,38,40

Старовского,16,16/1,17,20,22,24,26,26/1,28,30,32,51,51А,53,55,55А

Комиинформ

  Ключевые слова: горячая вода, отключение
  Рубрика: Общество
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