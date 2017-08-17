Ряд домов Сыктывкара останутся без горячей воды еще на два дня

Испытания участка второй тепломагистрали Сыктывкара добавили теплоэнергетикам работы, а потребителям – дней без ГВС

Гидравлические испытания участка магистрального трубопровода № 2 в столице Коми, проведенные специалистами Сыктывкарских тепловых сетей, выявили значительное количество повреждений. Чтобы устранить их до начала отопительного периода, бригады СТС будут работать в усиленном режиме. Однако для выполнения ремонтных работ требуется на несколько дней продлить отключение горячего водоснабжения. Подача ГВС потребителям, подключенным к данному участку ГВС, будет возобновлена не 19-го, а 21 августа.

Компания приносит извинения горожанам за вынужденные неудобства и напоминает, что качественное выполнение ремонтных работ в летний период - необходимая мера для надежного теплоснабжения предстоящей зимой.