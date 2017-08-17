Экс-руководитель Сосногорского района Дмитрий Кирьяков обжаловал приговор

Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию бывшего руководителя администрации муниципального района "Сосногорск" Дмитрия Кирьякова.

Напомним, он признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). За преступление чиновник получил 2,5 года колонии-поселении, а также лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на два года. Иск о возмещении оставшейся части вреда, причиненного преступлением, передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Как сообщили "Комиинформу" в прокуратуре Коми, Д.Кирьяков и сторона защиты не согласились с вынесенным горсудом решением и обжаловали его.

Приговор, по мнению адвоката, является слишком суровым для осужденного, так как он полностью признал вину и частично возместил ущерб.

Гособвинение приговор устроил.

*** Судом установлено, что в 2014 г. руководитель администрации муниципального района "Сосногорск" подписал постановление о приватизации посредством проведения аукциона нежилого помещения стоимостью 2,5 млн рублей. По его поручению была подготовлена необходимая документация для проведения открытых торгов, а впоследствии составлен протокол о том, что ни одной заявки на участие в аукционе не поступило, в связи с чем торги признаны несостоявшимися.

В дальнейшем по указанию Кирьякова был объявлен второй этап приватизации посредством публичного предложения с установленной минимальной ценой в размере 50% первоначальной стоимости недвижимого имущества. Председатель комитета по управлению имуществом на основании устного распоряжения руководителя администрации составила фиктивные заявки на участие в данной процедуре от имени подконтрольных ему лиц. По итогам торгов одно из них было признано победителем. В результате реализации данной схемы нежилое помещение выбыло из состава муниципальной собственности по заведомо заниженной цене. Ущерб казне составил 1,6 млн рублей.

Аналогичным образом в собственность подконтрольного руководителю администрации предприятия ООО "ТРАНСЕВЕР" была передана муниципальная недвижимость площадью свыше 400 квадратных метров. Ущерб от этой сделки превысил 3,6 млн рублей.