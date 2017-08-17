Уличная торговля в Сыктывкаре разрешена всего в двух местах

17 августа 2017 года, 16:19 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

Администрация столицы Коми в 2017 году согласовала торговлю плодоовощной продукцией с нестационарных объектов в десяти точках. Большая часть из них – в Эжве, и всего две из них непосредственно в Сыктывкаре: в Кочпон-Чите на улице 65-летия Победы и на улице Пушкина, 113. Об этом на прямой линии 17 августа рассказал замначальника управления экономики и анализа мэрии Алексей Вахнин.

По его словам, мэрия проверяет, есть ли все необходимые разрешающие документы у арендаторов. Это дает возможность отслеживать качество и безопасность продукции без вмешательства надзорных органов.

Но предприниматели зачастую заключают договоры с магазинами и торговыми центрами. Они размещают на прилегающей к ним территории свои палатки, торгуют овощами и фруктами. Проблема в том, что представители ТЦ не запрашивают у них разрешительных документов на товар. Также иногда мелкие предприниматели заключают соглашения с собственниками многоквартирных домов, платят за аренду им и выставляют палатки там.

"Этим летом мы столкнулись с такой ситуацией: индивидуальный предприниматель заключил соглашения с аптекой и магазином, которые находятся с двух торцов дома по Покровскому бульвару, 5. На самом деле, это соглашение – филькина грамота. Чтобы иметь настоящее разрешение, необходимо было провести собрание собственников жилья в этом доме. Конечно, ни аптека, ни магазин не имели права брать деньги за аренду этих участков", - рассказал А.Вахнин.

Администрация ежедневно, даже в выходные, проводит рейды, в том числе совместно с полицией, чтобы находить и наказывать тех, кто продает продукты на улицах города без оснований. Хотя, по словам специалистов, размеры штрафов их не особо пугают. Сложнее всего привлекать к ответу продавцов, которые работают прямо с машин.

"В этом случае работать над повышением качества торговли нужно самим горожанам: не стоит покупать у непроверенных продавцов. Нужно просить предоставить все необходимые документы. Как только спрос на их услуги упадет, пропадет и предложение", - уверен А.Вахнин.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Коми Елена Мусаханова пояснила, что по внешнему виду человек сможет определить свежесть продукта, заражено ли оно, как хранилось и транспортировалось. Но настоящая опасность кроется в пестицидах и нитратах. "Так как у продавца нет документов, в которых написано, кто и откуда поставлял эти продукты, нельзя узнать, качественны ли они. А обнаружить нитраты можно только в лаборатории. Они страшны тем, что накапливаются в организме и могут дать знать о себе годы спустя", - рассказала она.

По словам специалиста, чтобы проверить качество товара таких предпринимателей, гражданин должен попросить для изучения все разрешающие документы. Если их нет, сначала нужно обратиться с претензией (желательно, письменной и максимально конкретизированной) к продавцу. Только после этого, если требование не будет удовлетворено, он может обратиться в управление Роспотребнадзора, которое информацию проверит и, если необходимо, примет меры.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: уличная торговля, продукты, нитраты, нестационарная торговля, здоровье
  Рубрика: Общество
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