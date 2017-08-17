Сергей Гапликов: "Сельхозкооперация должна вновь стать одним из локомотивов развития отрасли АПК в республике"

Глава Республики Коми обсудил с руководителями сельхозпредприятий наиболее действенные механизмы развития сельского хозяйства в регионе. Встреча с аграриями прошла сегодня на первом межрегиональном семинаре-конференции "Развитие кооперации на селе и устойчивое развитие сельских территорий".

Руководитель региона выразил надежду, что встреча с участием приглашенных экспертов позволит аграриям по-новому взглянуть на перспективы развития сельских территорий и увидеть новые возможности, направленные на развитие бизнеса.

"Три года назад мы столкнулись с серьезными экономическими вызовами и санкциями, - отметил он. - Опыт многих регионов и страны в целом показал, что они сыграли на руку сельскому хозяйству. Мы получили дополнительные возможности, которые не имеем права упустить. В то же время, очевидно, что потребительская кооперация на селе у нас развита слабо. Для решения этой проблемы необходимо объединить наши усилия. Многие жители села, это надо признать, стараются уехать в городские поселения и вообще из региона. Однако на селе, безусловно, есть возможности для развития достойной жизни. Наша задача – сделать все для того, чтобы люди увидели и воспользовались перспективами".

С. Гапликов отметил, что лучшим способом сохранения и приумножения сельских территорий является вовлечение товаропроизводителей и жителей в различные формы кооперации - сельскохозяйственную, потребительскую, строительную, обслуживающую и кредитную.

Кооперация нацелена на совместную деятельность и взаимопомощь участников, в основе которой заложен принцип: один пайщик - один голос, что в корне отличается от управления хозяйствующими обществами. Она позволит повысить социальную, экономическую и материальную заинтересованность граждан в улучшении и благоустройстве жизни на селе.

"Высокий уровень развития села – это наш приоритет, - заключил глава Коми. – У жителей сельских территорий есть возможность включаться в процесс экономического взаимодействия и социально обеспечивать свою территорию, работать на принципах сплоченности и доверия".