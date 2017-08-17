В ИК-25 осужденные рисуют, слушают классику и играют в солдатики

В ИК-25 психологи в работе с осужденными используют музыку, творчество и песок. Сотрудники психологической лаборатории колонии регулярно проводят с осужденными социально-психологические тренинги "Исцеление музыкой", а также песочную терапию.

В ИК-25 (п. Верхний Чов) психологи регулярно проводят социально-психологические тренинги под названием "Исцеление музыкой". Это музыкотерапия с применением творческой деятельности.

"Тщательно подобранная музыка приводит в движение чувства, связанные с вытесненными воспоминаниями, выводит их на поверхность и облегчает выражение. Ну а творческая деятельность является самым сильным средством снятия напряжения, – говорит психолог психологической лаборатории ИК-25 Марина Каракчиева. – Это особенно важно для тех, кто не может "выговориться". Ведь выразить свои фантазии в творчестве значительно легче, чем рассказать о них".

Но не только на музыку и творчество опираются в своей работе психологи ИК-25. С прошлого года успешно применяется ещё и песочная терапия, в которой используются деревянные ящички с песком внутри. На песке осужденный или сотрудник расставляет миниатюрные фигурки. Это можно делать одному и вдвоем по очереди. Песочная терапия позволяет получить нужную информацию из подсознания. Возможно, есть какие-то конфликты, проблемы. И песочная терапия подсказывает, в каком направлении идти, о чем говорить с человеком, чтобы ему помочь.

Психологи ИК-25 используют песочную терапию – как в групповой работе, так и индивидуально, когда человек затрудняется рассказать о себе в присутствии других. Групповые занятия проходят раз в неделю, индивидуальные – дополнительно, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

***2 сентября т.г. у психологов учреждений УФСИН профессиональный праздник – День психологической службы уголовно-исполнительной системы. Кроме того, в этом году пенитенциарные психологи отмечают юбилей – 25 лет с момента создания службы.