Минфин России объявил о проведении третьего конкурса "Открытые государственные финансовые данные "BudgetApps"

17 августа 2017 года, 14:45 |
Фото из архива "Комиинформа"

Минфин России объявил о проведении третьего конкурса "Открытые государственные финансовые данные "BudgetApps".

В ежегодном всероссийском конкурсе могут принять участие разработчики интернет и мобильных приложений, журналисты, дизайнеры и историки. При этом участниками могут быть физические лица (совершеннолетние граждане Российской Федерации), юридические лица (организации) и общественные объединения, сообщает пресс-служба Минфина РК.

Конкурс "BudgetApps" проводится с 2015 года. Целями его проведения является популяризация использования сведений о государственных и муниципальных финансах, предоставленных в форме открытых данных среди разработчиков, журналистов, исследователей и других потенциальных потребителей открытых данных Минфина России, с одновременным повышением их уровня информационной культуры. Кроме того, разработанные или опубликованные в рамках конкурса проекты (в период с 20 июля 2017 года до даты окончания приема работ) послужат одним из инструментов формирования сообщества финансового образованных граждан, продвижения идеи открытых данных, и, несомненно, повышения финансовой грамотности населения.

В 2017 году заявлены следующие номинации: "Лучший программный продукт или интернет-проект, использующий открытые государственные финансовые данные"; "Лучший медиаматериал, созданный с использованием открытых государственных финансовых данных" (публикации, представляющие открытые государственные финансовые данные в понятной для граждан форме); "Лучшее визуальное представление, подготовленное с использованием открытых государственных финансовых данных" (интерактивная и (или) статистическая информация).

Кроме того, перечисленные номинации могут быть представлены по двум направлениям "Коммерческие проекты" и "Социально - ориентированные проекты". По первому направлению срок подачи конкурсных материалов заканчивается 18 августа, а по второму 31 октября 2017 года.

Победители номинаций по каждому направлению получат 100 000 рублей, а за второе место 50 000 рублей. Кроме того, можно побороться и за приз зрительских симпатий, который оценивается в 15 000 рублей.

Конкурсные материалы должны быть представлены в соответствии с утвержденными требованиями, с которыми можно ознакомиться на странице конкурса http://www.budgetapps.ru/contest или на официальной странице Министерства финансов Республики Коми https://minfin.rkomi.ru/. Там же представлена более детальная информация о порядке и сроках проведения конкурса.

За все время существования конкурса "BudgetApps" в нем приняли участие почти 600 участников из 23 регионов Российской Федерации. Проекты были подготовлены в виде Telegram-ботов, инфографики, веб-порталов и аналитических исследований. В 2016 году первыми участниками данного конкурса от республики стали студенты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

Комиинформ

  Ключевые слова: минфин, конкурс
  Рубрика: Общество
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