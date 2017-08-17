Общественные организации Коми приглашаются к участию в конкурсе проектов "Регион добрососедства"

17 августа 2017 года, 17:39 |
Фото из архива "Комиинформа"

Дом дружбы народов Республики Коми при финансовой поддержке Министерства национальной политики объявляет о проведении конкурса этносоциальных проектов "Регион добрососедства". Общий объем средств конкурса составляет 500 тысяч рублей из федерального бюджета.

"Конкурс позволит оказать государственную поддержку проектам, направленным на укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в республике", - отметила министр национальной политики Коми Галина Габушева.

В конкурсе могут принять участие организации, осуществляющие в соответствии с Уставом деятельность на территории Республики Коми: национально-культурные автономии и общественные объединения, казачьи общества и общественные организации казаков, автономные некоммерческие организации и ассоциации, региональные отделения общероссийских организаций.

Организации могут подать на конкурс проекты этнокультурных и просветительских мероприятий, национальных фестивалей и праздников, молодёжных этносоциальных проектов, а также проектов, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных мигрантов.

Заявки принимаются до 31 августа 2017 года в электронном виде по адресу электронной почты ddnrk@mail.ru с пометкой "Регион добрососедства" либо на бумажном носителе по адресу: г.Сыктывкар, ул. Ленина, 74, Дом дружбы народов Республики Коми.

Положение о конкурсе опубликовано в разделе "Конкурсы" официального сайта Министерства национальной политики Республики Коми и на сайте Дома дружбы народов Республики Коми, сообщает пресс-служба ведомства.

С Положением можно ознакомиться здесь.

Комиинформ

  Ключевые слова: НКО, конкурс
  Рубрика: Общество
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