На развитие АПК в 2018 году Коми получит от федералов 442 миллиона рублей

17 августа 2017 года, 15:29 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Республика Коми в 2018 году из федерального бюджета на поддержку сельхозпредприятий получит 442 миллиона рублей, что в три раза превышает дотации этого года. Об этом сегодня на межрегиональном семинаре-конференции "Развитие кооперации на селе и устойчивое развитие сельских территорий РК" сообщил руководитель региона Сергей Гапликов.

По его словам, правительство Коми также рассчитывает на увеличение льготного кредитования через Министерство сельского хозяйства РФ в объёме, превышающем 3,5 миллиарда рублей.Заявки уже прошли предварительное одобрение в федеральном ведомства. В этом году удалось привлечь лишь 358 миллионов рублей.

"Приятно отметить, что в некоторых хозяйствах региона успешно внедряются современные технологии, строятся фермы, используются роботы доения, применяется современная сельскохозяйственная техника, - отметил С. Гапликов. - В прошлом году в республике было реализовано девять инвестиционных проектов по строительству и реконструкции ферм. В этом году мы завершим строительство фермы на 1200 голов, как бы сложно не было, в Прилузском районе. Строятся животноводческие комплексы в Удорском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, Сысольском районах. Продолжается реконструкция ферм в Корткеросском, Койгородском и Сысольском районах".

Глава Коми также отметил, что правительство уделяет особое внимание крупным проектам, которые подразумевают объединение ресурсов сельскохозяйственных территорий и крупных промышленных предприятий. Один из таких примеров - Сосногорский тепличный комплекс. При участии теплогенерирующей компании в Сосногорске будет создано производство овощей закрытого грунта с применением новейших мировых технологий. Республика получит новое производство, новые рабочие места с достойным уровнем оплаты труда работников, а также свежую и качественную продукцию.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: сельское хозяйство, минсельхоз коми, дотации, аграрии
  Рубрика: Экономика
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