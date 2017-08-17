На развитие АПК в 2018 году Коми получит от федералов 442 миллиона рублей

Республика Коми в 2018 году из федерального бюджета на поддержку сельхозпредприятий получит 442 миллиона рублей, что в три раза превышает дотации этого года. Об этом сегодня на межрегиональном семинаре-конференции "Развитие кооперации на селе и устойчивое развитие сельских территорий РК" сообщил руководитель региона Сергей Гапликов.

По его словам, правительство Коми также рассчитывает на увеличение льготного кредитования через Министерство сельского хозяйства РФ в объёме, превышающем 3,5 миллиарда рублей.Заявки уже прошли предварительное одобрение в федеральном ведомства. В этом году удалось привлечь лишь 358 миллионов рублей.

"Приятно отметить, что в некоторых хозяйствах региона успешно внедряются современные технологии, строятся фермы, используются роботы доения, применяется современная сельскохозяйственная техника, - отметил С. Гапликов. - В прошлом году в республике было реализовано девять инвестиционных проектов по строительству и реконструкции ферм. В этом году мы завершим строительство фермы на 1200 голов, как бы сложно не было, в Прилузском районе. Строятся животноводческие комплексы в Удорском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, Сысольском районах. Продолжается реконструкция ферм в Корткеросском, Койгородском и Сысольском районах".

Глава Коми также отметил, что правительство уделяет особое внимание крупным проектам, которые подразумевают объединение ресурсов сельскохозяйственных территорий и крупных промышленных предприятий. Один из таких примеров - Сосногорский тепличный комплекс. При участии теплогенерирующей компании в Сосногорске будет создано производство овощей закрытого грунта с применением новейших мировых технологий. Республика получит новое производство, новые рабочие места с достойным уровнем оплаты труда работников, а также свежую и качественную продукцию.