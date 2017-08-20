"Спецсредство" Филя: как забракованный щенок стал одним из лучших служебных псов ухтинской колонии

Инструктор-кинолог кинологической службы ухтинской ИК-8 (поселок Дежнево) Елена Галаган рассказала историю одной из лучших наркорозыскных собак в уголовно-исполнительной системе Коми.

Четырехмесячного щенка американского кокер-спаниеля она купила в Сыктывкаре. "Люди, которым по разным причинам оказалась не нужна собака, часто сами обращаются к нам. Или мы просматриваем газеты с объявлениями типа "отдам в хорошие руки", ездим, подбираем собак, подходящих для службы, – рассказала она. – Так и наткнулась на это объявление. Просила заводчицу не давать кличку собаке заранее. Но к моему приезду остался только щенок Филя".

Поначалу в него никто не верил. "Да какой это служебный пес! Доходяга! К тому же слепой и лапы не те", – такой вердикт ветеринарного фельдшера ошеломил Е.Галаган.

Целый год забракованного щенка не ставили на довольствие. Как рассказали в пресс-службе управления ФСИН по Коми, все это время Филя жил и воспитывался у Е.Галаган дома: "Уже тогда начала с ним заниматься. Воспитание начинается с момента рождения щенка. Если к восьми месяцам допустишь ошибки, то исправить их будет очень сложно. Только при правильном воспитании получится интеллектуальная собака".

В итоге начальник кинологической службы управления ФСИН Александр Козлов протестировал щенка и признал годным к службе в уголовно-исполнительной системе. Своим усердием Филя доказывал, что со здоровьем у него все нормально: и видит, и слышит хорошо. Но главное – нюх у него собачий. Недаром он специализировался на розыске и обнаружении наркотиков.

Где только не приходилось их вынюхивать. Филя контролировал посылки и передачи осужденным в своей ИК-8, и помогал в других колониях Ухты. Не раз Е.Галаган и ее питомца привлекали на различные совместные с другими силовыми ведомствами мероприятия. Филя находил наркотики и в посылках, и во время рейдов у граждан. И все это благодаря неустанной заботе кинолога. Этот пес оказался не просто здоров, он стал одним из лучших по обнаружению наркотиков. Он не раз занимал призовые места и на республиканских ведомственных соревнованиях среди кинологов.

Люди, по словам ученых, могут различать около 1000 различных запахов, собака же - до 600 тысяч. Но для прохождения службы острого чутья мало. Поэтому со всеми собаками кинологической службы постоянно ведутся занятия. Четвероногие сотрудники, как их наставники, постоянно сдают зачеты. Без этого собаку не допустят к работе.

"В литературе по кинологии прочитала, что у собаки биологические часы идут намного быстрее, поэтому если мы не видим собаку день, она не видит нас неделю, – рассказала Е.Галаган. – Поэтому постоянное взаимодействие, общение, тренировки очень важны".

Кинолог отметила, что собаку нельзя заставить работать. С ней надо играть. На зачетах перед Филей выставляли до десяти сумок. В каждой – разный запах (колбаса, живой кот), и главный – имитатор запаха наркотиков. Поиск имитаторов запахов (наркотических, взрывчатых веществ, оружия) собака воспринимает как новую интересную игру. При этом она должна постоянно чувствовать себя нужной, чувствовать любовь, ласку. Очень важно правильно реагировать на действия собаки. Если она выбирает сумку с запахом наркотика, кинолог хвалит животное. Ей дают понять, что она все сделала правильно.

Отслужив пять лет в колонии, Филя собрался на заслуженный отдых.

"Жалко списывать такого пса. Он не похож на пенсионера, полон сил и энергии, – с грустью сказала Е.Галаган. – Но из питомника ИК-1 в поселке Верхний Чов уже привезли преемника, тоже щенка спаниеля. А Филя будет жить у меня дома. Он и теперь у меня как член семьи. Скучать ему не придется. Дома у меня есть еще йоркширский терьер Тимати. Но особенно будет рада этому пятнадцатилетняя дочь Аннушка. Она с детства воспитывала щенков и ухаживала за ними".

Есть мнение, что собаки перенимают какие-то черты своего хозяина. Кинолог ИК-8 с этим согласна: "Думаю, мы чем-то похожи. Не знаю, чем. Ну, он очень ласковый, спокойный, иногда излишне возбудимый, хочет командовать. Между нами идет постоянная борьба. Но, в итоге, показываю, что я главнее".

Е.Галаган выросла в Ухте. С детства была неравнодушна к собакам. Девять лет назад увидела объявление о наборе в исправительное учреждение. Так девушка с высшим экономическим образованием (она заочно училась в Московском экономико-технологическом институте) стала кинологом в колонии.

"В учреждении 11 собак и столько же кинологов. Кроме моего спаниеля это немецкие овчарки, – рассказала Е.Галаган. – У каждого работы хватает: мытье мисок, уборка вольеров и территории, кормежка, выгул, вычесывание. И при этом надо быть готовым в любую минуту бежать по тревоге. Если поступает вызов, выезжаем на место. И так изо дня в день, в любую погоду".

По документам каждая служебная собака проходят как "спецсредство". Благодаря их главным достоинствам – невероятному обонянию и абсолютной неподкупности – без этих "спецсредств" не обходится ни одно учреждение.