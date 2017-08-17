Сергей Гапликов поздравил академика Асхаба Асхабова с днём рождения
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил академика Асхаба Асхабова с Днём рождения, сообщает пресс-служба главы РК.
"Истинный ученый и настоящий патриот, прекрасный руководитель и организатор, активный общественный деятель, Вы внесли и продолжаете вносить поистине неоценимый вклад в развитие нашей республики. От души желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, смелых научных поисков и новых профессиональных успехов, личного счастья и благополучия!", - отмечено в поздравлении.
***Асхаб Магомедович Асхабов - советский и российский учёный-физик, минералог, действительный член Российской академии наук. Специалист в области теоретической и экспериментальной минералогии, минералогической кристаллографии и кристаллогенезиса.
Комиинформ
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