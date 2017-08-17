Сегодня, 17 августа, на основании постановления администрации МО ГО "Воркута", Воркутинские ТЭЦ начинают отопительный сезон 2017/21018 гг.

С 0:00 часов все теплоисточники действуют в традиционном для начала ОЗП режиме пробных топок. Еще к вечеру 16 августа магистральные трубопроводы ВТЭЦ-2 были заполнены, в полночь началась подача теплоносителя на поселки Северный и Воргашор с постепенным подъемом температурных и гидравлических параметров.

По состоянию на утро 17 августа продолжаются опрессовки квартальных трубопроводов МУП "СТС", по которым теплоноситель поступает в центральную часть города от ЦВК и ТЭЦ-1. Оба теплоисточника, как и ТЭЦ-2, готовы к отпуску теплоносителя, включено в работу необходимое оборудование, с персоналом проведены дополнительные инструктажи, запасы топлива на всех объектах ВТЭЦ превышают нормативные.

Режим пробных топок предполагает поэтапную плановую работу по возобновлению подачи ресурса. Период с момента запуска системы до достижения нормативных параметров теплоносителя занимает от 1 до 3 суток, в это время производится регулировка тепловой схемы, поэтапное подключение потребителей, устраняются замечания в распределительных и внутридомовых системах.

В первую очередь тепло и горячая вода появятся в детских садах и других объектах социальной сферы. При необходимости специалисты ООО "ВТЭЦ" готовы оказать теплосетевым и жилищным организациям помощь для скорейшего и качественного обеспечения горожан тепловой энергией и ГВС, сообщает пресс-служба филиала Т Плюс в Коми.