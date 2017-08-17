В Эжвинском психоневрологическом интернате День республики отмечают по-спортивному

В Эжвинском психоневрологическом интернате проходит "Декада здоровья", посвященная празднованию 96-летия Республики Коми и Году добрых дел.

С 14 по 18 августа в Эжвинском психоневрологическом интернате проходят спортивные и творческие мероприятия, приуроченные ко Дню республики.

"В этом году к 96-летию Коми мы подготовили для наших подопечных и сотрудников насыщенную программу, которая включает в себя как спортивные состязания, так и творческие конкурсы", - рассказала заместитель директора интерната Галина Дитц.

Как сообщили в учреждении, сотрудники интерната примут участие в фотоконкурсе "Любимые уголки Коми земли", а проживающих ждет конкурс рисунков "Я рисую мою Республику".

На спортивной площадке интерната проживающие 2 и 3 отделений проверят свою точность в турнире по бочче. А 60 подопечных этих же отделений поучаствуют в "Малой спартакиаде", где посоревнуются в беге, прыжках в длину и метании мяча. Также работники вместе с подопечными поиграют в пляжный волейбол и стритбол.

"В ходе праздничных мероприятий внимание было уделено заботе о природе. В микрорайоне "Строитель" мы провели экологический десант, сделали уборку территорий, которые закреплена за нами", - отметили в учреждении.

"Декада здоровья" завершится в досуговом центре развлекательной программой "Край мой северный". На этом мероприятии подведут итоги конкурсов и соревнований, победители получат награды.