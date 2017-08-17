В Эжвинском психоневрологическом интернате День республики отмечают по-спортивному

17 августа 2017 года, 14:15 | Сыктывкар

В Эжвинском психоневрологическом интернате проходит "Декада здоровья", посвященная празднованию 96-летия Республики Коми и Году добрых дел.

С 14 по 18 августа в Эжвинском психоневрологическом интернате проходят спортивные и творческие мероприятия, приуроченные ко Дню республики.

"В этом году к 96-летию Коми мы подготовили для наших подопечных и сотрудников насыщенную программу, которая включает в себя как спортивные состязания, так и творческие конкурсы", - рассказала заместитель директора интерната Галина Дитц.

1.jpg

Как сообщили в учреждении, сотрудники интерната примут участие в фотоконкурсе "Любимые уголки Коми земли", а проживающих ждет конкурс рисунков "Я рисую мою Республику".

На спортивной площадке интерната проживающие 2 и 3 отделений проверят свою точность в турнире по бочче. А 60 подопечных этих же отделений поучаствуют в "Малой спартакиаде", где посоревнуются в беге, прыжках в длину и метании мяча. Также работники вместе с подопечными поиграют в пляжный волейбол и стритбол.

"В ходе праздничных мероприятий внимание было уделено заботе о природе. В микрорайоне "Строитель" мы провели экологический десант, сделали уборку территорий, которые закреплена за нами", - отметили в учреждении.

3.jpg

"Декада здоровья" завершится в досуговом центре развлекательной программой "Край мой северный". На этом мероприятии подведут итоги конкурсов и соревнований, победители получат награды.

Комиинформ

  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:13 16.08.2017
Сыктывкар и Эжва вновь поддержали Год добрых дел в Коми
12:03 15.08.2017
Специалисты соцзащиты Сыктывдина помогают землякам получать медпомощь
11:54 15.08.2017
В Год добрых дел пожилым жителям Коми помогают по хозяйству


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео