День рождения Республики Коми Сыктывкар встретит множеством разнообразных площадок

Гостям и жителям города предлагается разнообразный досуг на 22 августа. Афиша праздничных мероприятий доступна по ссылке.

На главной площади города уже в 10 утра развернется выставка автомобилей, на которой будет представлено 43 единицы современной мировой автомобильной промышленности. Там же в полдень свои двери откроет ярмарка для любителей хэнд-мейда, вместе с тем начнет свою работу площадка пункта отбора на военную службу, где будущие призывники смогут ознакомиться с перечнем возможных мест прохождения контрактной службы в армии страны, сообщает пресс-служба мэрии.

В 14:00 на сценическом комплексе, расположенном за памятником В.И. Ленину пройдет IV Межрегиональный мультикультурный этнофестиваль "Диалог культур: Северное многоцветье". Гала-концерт фестиваля развернется в 16:15 на главной сцене площади. Сразу после, эстафету ярких выступлений перехватит праздничный концерт с участием эстрадных коллективов г. Сыктывкара и участников проекта "Поющий Север". И в 20:00 на сцену Стефановской площади поднимутся хэдлайнеры мероприятия – французский диско-дуэт "Ottawan".

Помимо главной площади столицы для жителей и гостей Сыктывкара в 11:00 будет открыта площадка на театральной площади с познавательно-развлекательной программой "Край родной – навек любимый". На площадке "под часами" пройдет развлекательное событие для маленьких гостей "ВорсКар" (Играй город), старт мероприятия планируется на 12:00. Также в полдень для детей будет организована анимационная программа "Радуга детства" в Кировском парке столицы.

Для любителей активного отдыха в 10:00 в Ледовом дворце "Северная Олимпия" начнется турнир по хоккею с шайбой. Прийти и насладиться настоящим мужским спортом может любой желающий. Для тех, кому по душе более изящный спорт в 14:00 на ледовой арене в Эжве пройдут показательные выступления учеников отделения фигурного катания.

Национальная библиотека Республики Коми распахнет свои двери для участников интерактива "Краеведческий марафон", который начнется в 11 часов. В это же время, в Национальной детской библиотеке РК им. С.Я. Маршака стартует познавательно краеведческий квест для детей "Коми му кузя ми мунам" (Мы идем землею Коми). Юношеская библиотека РК подготовила для своих гостей молодежный фольклорный праздник "Яг-морт хаус". В Национальном музее продолжат свою работу экспозиции, представленные ранее.

В городской картинной галерее "Пейзажи Севера" будет открыта выставка и подведены итоги общегородского конкурса творческих проектов идеи оформления набережной в Кировском парке. Победители и призеры конкурса получат ценные призы из рук первых лиц города. Каждый желающий сможет посетить это мероприятие и лично познакомиться с авторами самых лучших работ.

Завершится столь насыщенный день праздничным салютом, который пройдет в местечке Заречье. Наилучший вид на пиротехническое действо откроется из Кировского парка и со Стефановской площади Сыктывкара.