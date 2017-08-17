В Коми определены победители регионального этапа III Всероссийского конкурса "Воспитатели России"

Подведены итоги регионального этапа III Всероссийского конкурса "Воспитатели России", проводимого Общероссийской общественной организацией "Воспитатели России" при поддержке партии "Единая Россия и федерального проекта "Детские сады – детям". В Республике Коми организацией конкурса занималось Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с Коми республиканским институтом развития образования.

Согласно условиям конкурса, воспитатели должны были представить на оценку экспертной комиссии свой опыт работы и методику преподавания, ответить на вопросы, касающиеся профессии наличие инновационных подходов в организации процесса образования и воспитания. На региональный этап конкурса поступило 55 работ.

По итогам их рассмотрения экспертная комиссия, которую возглавила первый проректор Коми республиканского института развития образования Светлана Штекляйн, определила 19 сильнейших педагогов.

В номинации "Лучший воспитатель образовательной организации "Верность профессии" победили пять человек. Это воспитатель Центра развития ребенка – детского сада № 19 г. Сыктывкара Марина Моторина, воспитатель Центра развития ребенка - детского сада №113 г. Сыктывкара Ольга Вольвах, воспитатель детского сада № 103 "Русалочка" г. Воркута Ольга Векшина, воспитатель детского сада № 7 общеразвивающего вида г. Ухта Алена Трукшина.

В номинации "Лучший воспитатель образовательной организации" лучшими стали три воспитателя: педагог детского сада №8 г. Сыктывкара Наталья Агаркова, педагог детского сада №11 комбинированного вида "Катюша" г.Воркута Анна Гонтовая, воспитатель детского сада общеразвивающего вида № 24 г. Усинска Жанна Имангулова.

В номинации "Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией", победили воспитатель детский сад №8 г. Сыктывкара Ольга Подорова и воспитатель физической культуры Центра развития ребенка - детского сада 112 г. Сыктывкара Марина Иржова.

В номинации "Лучший профессионал образовательной организации" лидерами стали директор Центра развития ребенка - детского сада 112 г. Сыктывкара Евдокия Целищева, педагог дополнительного образования детского сада № 43 г. Сыктывкара Елена Карагулина, старший воспитатель детского сада №92 общеразвивающего вида г. Сыктывкара Лилия Грушина.

В номинации "Лучший молодой воспитатель образовательной организации "Молодые профессионалы" победителями стали воспитатель детского сада №69 г. Сыктывкара Елена Климашевская, воспитатель детского сада № 26 "Маячок" г. Воркута Антонина Морозова, воспитатель детского сад №9 общеразвивающего вида с.Визинга Ольга Тюфякова.

В номинации "Лучший профессионал образовательной организации" сильнейшими стали учитель-логопед детского сада № 3 из Нижнего Одеса Валентина Корепина и старший воспитатель детского сада №1 комбинированного вида г. Микунь Ася Скокова.

"Конкурс направлен на выявление лучших воспитательных методик как в частных, так и в государственных образовательных организациях и развивающих детских центрах. Кроме того, есть отдельные номинации для молодых специалистов, так и для тех, кто неизменно служит профессии более 20 лет. И тем, и другим педагогам нашей республики есть, чем гордиться. И региональный этап конкурса показал это", - отметила заместитель председателя Правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

После регионального этапа конкурса начался федеральный, все 19 работ отправлены для участия в конкурсе, который продлится до 3 сентября. В Москве экспертная комиссия выберет лучшего воспитателя. В каждой номинации победители получат почетные дипломы, денежные призы и ценные подарки. Премия за диплом I степени – 100 000 рублей, за диплом II степени – 50 000 рублей, за диплом III степени – 30 000 рублей.

***В состав экспертной комиссии вошли заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева, руководитель Регионального комитета Коми регионального отделения Ольга Сычугова, заместитель начальника Управления дошкольного образования администрации Сыктывкара Галина Мишарина, заместитель директора Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И. А. Куратова, методист центра образовательных информационных технологий развития дошкольного образования Коми республиканского института развития образования Елена Ваулина, методист центра развития образовательных систем Коми республиканского института развития образования Ольга Кирпичева, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.