Благотворительный фонд Коми подготовил проект театра одного зрителя

17 августа 2017 года, 13:23 |
Фото фонда "Союз неравнодушных сердец"

Коми Республиканский благотворительный фонд поддержки талантливых детей "Союз неравнодушных сердец"(Андрея и Ольги Пятковых) готовит социальный проект "Добрая сказка входит в дом" для участия в грантовом конкурсе для некоммерческих организаций Министерства экономики региона. Проект направлен на создание среды по преодолению социальной изолированности детей-инвалидов посредством театра на дому и новой позитивной событийности в жизни детей-инвалидов.

Проект предполагает показ выездных домашних спектаклей интерактивного театра в качестве средства реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Концепция выездных спектаклей продиктована социальной необходимостью. Как правило, дети с особенностями развития, оказываются социально изолированы от общества. Проблема из медицинской перерастает в социальную.

Благодаря своей мобильности, театр может доставить на дом к ребёнку живое общение актёра и зрителя.

В Республике Коми проект "Добрая сказка входит в дом" выразили готовность оказать поддержку в Администрации Главы РК, также местные газеты и центры социальной помощи семьи и детям пяти муниципалитетах республики, в которых планируется реализация данного проекта - Сыктывкара, Сыктывдинского, Сысольского, Прилузского и Корткеросского районов.

Организаторы проекта отмечают, что проектов подобного рода нет в Республике Коми, исходя из опыта других субъектов Российской Федерации, аналогичный проект был реализован в Сургуте и получил широкое освещение в СМИ г. Сургута, Сургутского района и ХМАО-Югры.

Комиинформ

  Ключевые слова: театр, проект, инвалиды, дети
  Рубрика: Общество
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