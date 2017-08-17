Определен график пребывания в Коми мощей Лазаря Четверодневного и Иоанна Предтечи

Сыктывкарская епархия составила график нахождения частиц мощей святого Лазаря Четверодневного и Иоанна Предтечи, которые будут доставлены в Коми с Украины.

Напомним, о доставке святынь в Коми договорились архиепископ Сыктывкарский Питирим и секретарь Сыктывкарской епархии архимандрит Филипп. Как сообщил "Комиинформу" отец Филипп, святыни Каменской епархии Украинской Православной Церкви (Московский Патриархат) будут пребывать в нашей республике с 23 августа по 17 сентября.

"Речь идет о ковчеге с частицей мощей Святого Лазаря Четверодневного и о ковчеге с частицей мощей Святого Иоанна Предтечи. В период с 23 августа по 1 сентября верующие смогут преклониться перед ними в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара. Со 2 по 6 сентября – в Свято-Казанском храме местечка Кочпон", - рассказал собеседник агентства.

С 7 по 12 сентября мощи будут доступны прихожанам храма Ппреподобного Серафима Саровского и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Сосногорске. А с 13 по 17 сентября – пастве Свято-Стефановского храма в Ухте.