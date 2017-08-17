Усинские дети соревновались в экологических "Веселых стартах"

Увлекательную тематическую эстафету под открытым небом для маленьких усинцев подготовили молодые специалисты ЛУКОЙЛ-Коми. Развлечение собрало на территории школы №1 несколько десятков девчонок и мальчишек.

Как пояснили в Центре общественных связей ЛУКОЙЛ-Коми, старты приурочены к Году экологии, объявленному в нашей стране. В игровой форме дети узнали об экологической политике нефтедобывающего предприятия и научились бережному отношению к природе. А молодые специалисты "УКОЙЛ-Коми ЛУКОЙЛ-Коми эту идею с радостью поддержали и не только помогли организовать игры, но и сами участвовали в них вместе со школьниками.

Одним из самых активных на площадке был Тимофей Хома. В первый класс он пойдет только в сентябре, но желание мальчика поскорее стать учеником было столь велико, что его записали в школьный лагерь. Здесь, среди новых друзей, Тима быстро доказал, что ни в чем не уступает настоящим школьникам. Особенно когда речь идет о первенстве в "Веселых стартах".

Эстафет было сразу шесть: ребята соревновались в скорости, ловкости, когда пытались попасть шишками в специальные ведерки или пронести стакан, не расплескав воды, и умении действовать сообща, когда на бегу змейкой огибали разноцветные конусы.

Молодые нефтяники заинтересовали школьников именно экологической тематикой соревнований: в одном из заданий они собирали лук и картошку, исполнивших роль "урожая", в другом – специально разбросанный "мусор". В награду за каждую маленькую победу участники получали наклейки в виде зеленых листочков: в финале праздника их нужно было прикрепить к изображениям деревьев. В итоге кроны "Ликвидационного отряда", "Зеленого листа", "Пельмешек" и "Лучиков" – так назывались команды школьников – получились одинаково пышными и зелеными. В этой игре проигравших не оказалось: все дети получили заряд хорошего настроения и энергии. А памятные призы от лукойловцев стали приятным дополнением к веселому дню, сообщает пресс-служба компании.