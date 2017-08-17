ЦГМС по Коми: "апокалиптичные" облака над Ухтой оказались вполне обычным явлением

17 августа 2017 года, 9:35 |
Фото vk.com

В социальных сетях вечером 16 августа появилось множество снимков необычных облаков, нависших над Ухтой. Местные жители называли это явление по-разному, в том числе облаками "апокалиптическими".

Как рассказала "Комиинформу" начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Коми ЦГМС Ольга Козак, это вполне обычное явление. "Да, оно происходит в Коми крайне редко, тем не менее, ничего необычного в нем нет. Просто в Ухте в этот раз ему придали большое значение. На самом деле, 7 августа такое же явление можно было наблюдать в Усть-Куломском и Корткеросском районах, - рассказала специалист. – Это обычные кучевые облака, образовавшиеся на границе теплых и холодных циклонов. В таком случае из облаков формируется шквальный ворот, который выглядит так завораживающе".

gro04.jpg

О.Козак пояснила, что, по сути, это обычные дождевые облака, которые ближе к осени меньше растут в высоту, и больше по горизонтали. Поэтому выглядят несколько иначе, чем летом.


Между тем, появление грозных скоплений на небе дало ухтинцам повод не только для беспокойства, но и для шуток. Кое-кто даже, поработав с фотошопом, выдал явление за прибытие на землю Коми НЛО.

1(1).jpg

Фото Дениса Селиванова

Елена Кабакова

  Ключевые слова: Погода, облака, коми цгмс
  Рубрика: Погода
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:08 15.08.2017
В реки Коми возвращаются раки
17:07 11.08.2017
ЛУКОЙЛ-Коми построит новый гидрозатвор в Ухтинском районе
14:30 10.08.2017
В Коми птенцы дичи беззащитны перед охотниками и собаками


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео