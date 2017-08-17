ЦГМС по Коми: "апокалиптичные" облака над Ухтой оказались вполне обычным явлением

В социальных сетях вечером 16 августа появилось множество снимков необычных облаков, нависших над Ухтой. Местные жители называли это явление по-разному, в том числе облаками "апокалиптическими".

Как рассказала "Комиинформу" начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Коми ЦГМС Ольга Козак, это вполне обычное явление. "Да, оно происходит в Коми крайне редко, тем не менее, ничего необычного в нем нет. Просто в Ухте в этот раз ему придали большое значение. На самом деле, 7 августа такое же явление можно было наблюдать в Усть-Куломском и Корткеросском районах, - рассказала специалист. – Это обычные кучевые облака, образовавшиеся на границе теплых и холодных циклонов. В таком случае из облаков формируется шквальный ворот, который выглядит так завораживающе".

О.Козак пояснила, что, по сути, это обычные дождевые облака, которые ближе к осени меньше растут в высоту, и больше по горизонтали. Поэтому выглядят несколько иначе, чем летом.



Между тем, появление грозных скоплений на небе дало ухтинцам повод не только для беспокойства, но и для шуток. Кое-кто даже, поработав с фотошопом, выдал явление за прибытие на землю Коми НЛО.

Фото Дениса Селиванова