Московский городской суд оставил Вячеслава Гайзера и пятерых фигурантов дела под стражей

17 августа в Московском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов на постановление от 14 июня о продлении срока содержания под стражей экс-главы Коми Вячеслава Гайзера.

Вместе с В.Гайзером свои жалобы подали А.Чернов, В.Веселов, И.Ковзель, Л.Либинзон, П.Марущак, сообщили "Комиинформу" в суде.

Решение Мосгорсуда об аресте оставлено без изменений. Сроки содержания под стражей подозреваемых истекают 19 и 20 сентября.

Адвокаты Гайзера и сам фигурант дела в очередной раз отмечали отсутствие необходимости его содержания под стражей 23 месяца.

"В постановлении суда первой инстанции от 14 июня 2017 года отражены доводы защиты, которые даже не озвучивались защитой в судебном заседании. Эти доводы скопированы из постановления годичной давности, вынесенного тем же судьей в сентябре 2016 года", - отмечает адвокат В.Леонтьев, который остался недоволен решением суда.

Ранее В.Гайзер просил о переводе его под домашний арест для ознакомления с материалами уголовного дела.

"Все заинтересованы в том, чтобы обвиняемые как можно быстрее ознакомились с материалами дела", — обращался к суду В.Гайзер

"Следственные действия давно закончены, изучение материалов займет еще шесть месяцев, - заявил адвокат В.Леонтьев

Срок предварительного заключения В.Гайзера несколько раз продлевался. Сегодня он составляет почти два года. Суд мотивировал решение тем, что фигурант может оказать давление на свидетелей без доказательств.

***По "делу Гайзера" Басманный суд Москвы 20 сентября 2015 года поместил под стражу 15 фигурантов. Арестованы бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, зампред правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от республики Евгений Самойлов и, как их назвало следствие, "финансисты-технологи": Антон Фаерштейн, Василий Моляров, Демьян Москвин, Александр Гольдман, Валерий Веселов, а также Игорь Кудинов, Павел Марущак, Лев Либинзон, Наталья Моторина, Михаил Хрузин.

16-й фигурант дела Юрий Бондаренко взят под домашний арест. В марте этого года под домашний арест был отпущен Д.Москвин. В начале мая под домашний арест по ходатайству следствия отпустили и Е.Самойлова, с самого начала признавшего вину и давшего показания на других фигурантов. В начале июля под домашний арест была отпущена Н.Моторина.

В начале августа 2016 года А.Фаерштейн покончил с собой в московском СИЗО "Матросская тишина".

По версии следствия, целью деятельности возглавляемого В.Гайзером, А.Зарубиным, А.Черновым и В.Веселовым преступного сообщества было завладение государственным имуществом путем мошенничества.