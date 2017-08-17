Минсельхоз предлагает уничтожать некачественные продукты

17 августа 2017 года, 9:50 |
Фото из архива "Комиинформа"

Минсельхоз предлагает ужесточить меры для некачественных продуктов. Ведомство предлагает уничтожать продовольственные продукты, которые не соответствуют требованиям технических регламентов. Соответствующий законопроект уже находится в стадии разработки.

В свою очередь, производители считают, что прежде чем вводить эти меры, необходимо пересмотреть регламенты Таможенного союза, которые зачастую некорректны.

В Минсельхозе полагают, что ужесточение мер по борьбе с небезопасными продуктами позволит усилить административную ответственность за нарушение требований Таможенного союза к пищевой продукции. После изъятия продуктов, ведомство предлагает их уничтожать.

Эксперты поддержали идею Минсельхоза и считают, что благодаря этому могут пострадать недобросовестные участники рынка, которые изготавливают фальсифицированную. В "Руспродсоюзе" сообщили, что за первый квартал 2017 года в России было выявлено около 5% некачественной продукции. Чаще всего с нарушениями попадается молоко и рыба. Следом за ними идут алкоголь, мясные консервы и колбаса, пишут "Известия".

Комиинформ

  Ключевые слова: продукты
  Рубрика: Экономика
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