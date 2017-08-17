Коми включили в перечень активных регионов по развитию ТОС

Коми вошла в перечень активных регионов по развитию территориального общественного самоуправления.

Вопросы участия населения в осуществлении местного самоуправления и реализация федерального проекта по формированию комфортной городской среды обсуждались 5 августа в Кирове, где Владимир Путин провел на заседание Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ.

На заседании одним из механизмов участия граждан в муниципальном управлении, зарекомендовавшим свою эффективность, отмечено территориальное общественное самоуправление.

Член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, президент Ассоциации "Единое общероссийское объединение муниципальных образований" Виктор Кидяев включил Коми в перечень активных регионов по развитию ТОСов. По его словам, при поддержке регионов ТОСы начали развиваться в сельской местности в Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской области, Краснодарском крае, Республике Башкортостан, Бурятии, в том числе и Коми.

В Коми территориальное общественное самоуправление активно реализуется с конца 2012 года. В настоящий момент на территории региона осуществляет деятельность 121 ТОС.

За 4,5 года органами ТОС реализовано более 120 проектов, вовлечено в свою деятельность более 6 500 жителей. Объем привлеченных средств за указанный период составил более 36 млн. рублей.

ТОСы решают не только проблемы благоустройства - ремонта дорог, строительства детских и спортивных площадок, но и повышения качества жизни на селе, вносят весомый вклад в развитие территорий.

Так, например, ТОС в деревне Сёйты села Озёл Сыктывдинского района в июле этого года выиграл грант в размере 700 тыс. рублей с проектом по развитию местного туризма "Парное молоко" в III Всероссийском конкурсе "Культурная мозаика малых городов и сёл".

В рамках проекта планируется восстановить дачный домик известного коми драматурга Николая Дьяконова, обустроить родник, отремонтировать колодец в Сёйты, установить дорожные указатели об экскурсионном маршруте на переправе в местечке Алёшино и поселке Седкыркещ по дороге в Озёл. В озёльском клубе в едином стиле будут оформлены стендовые материалы об истории села и деревни, об участниках Великой Отечественной войны. Кроме того, планируется закупка велосипедов для организации велопрогулок по живописным окрестностям деревни Сёйты. Инициаторы верят, что реализация проекта даст новый толчок для развития деревни.

Дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления в Коми будет направлено на города.

ТОСы в городах должны стать одними из участников реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. С этой целью ассоциация ТОС планирует проведение различных семинаров для популяризации деятельности и возможностей органов территориального общественного самоуправления.

Как сообщил в комментарии "Комиинформу" руководитель исполнительной дирекции Ассоциации ТОС Коми Дмитрий Сизев, количество ТОСов на территории республики растет с каждым годом.

"В этом году создано уже пять новых ТОСов, - отметил Д. Сизев. - Знакомясь с системой ТОСов все больше жителей республики понимают, что с помощью этого инструмента можно реализовать свои гражданские инициативы. Нас радует, что в последнее время усилилось взаимодействие между территориальными организациями самоуправления по обмену опытом, а также между организациями, которые помогает ТОСам в реализации их проектов. Благодаря этому взаимодействию стало возможным проводить больше образовательных семинаров".