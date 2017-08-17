Подорожание школьных товаров обогнало инфляцию

В июле 2017 года цены на школьные рюкзаки, учебники и форму выросли в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подорожание ряда товаров для школы существенно обогнало инфляцию, которая в июне составила 3,9%.

По мнению производителей школьных предметов, это связано с повышением цен на продукцию у поставщиков. Некоторые эксперты полагают, что рост цен на детские вещи связан с падением курса национальной валюты. При этом в Минэкономразвития заявили, что темпы подорожания постепенно снижаются, а сам рост цен на школьные товары за последние пять лет минимальный.

Сегодня цена школьного рюкзака в среднем по России составляет 1777 рублей, учебника –– 394 рубля. Это на 13% и 10% выше прошлогодних цен соотвественно.

Специалисты считают, что цены на предметы для школы растут ежегодно, и со временем их снижения ожидать, скорее всего, не стоит. Достичь понижения цен можно лишь за счет увеличения конкурентоспособной среды у производителей. По данным экспертов, Россия испытывает в этой области проблемы. Тем не менее, родители стараются покупать школьные принадлежности заранее, так как в июле-августе цены на эти товары самые высокие, пишут "Известия".