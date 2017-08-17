В Сыктывкаре полиция и спасатели искали семилетнего мальчика
Вчера в обеденное время в столице Коми полиция и спасатели искали ребенка.
Как пояснили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, вызов на пульт дежурного поступил от правоохранителей после 14 часов 16 августа.
Они просили оказать содействие в поисках мальчика семи лет. В полицию обратились его родители. Семья проживает на Димитрова, 46.
Поисковая "операция" для Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда длилась всего 15 минут.
Еще по дороге на место выезда специалистам позвонили вновь и сообщили, что ребенок благополучно нашелся сам.
Ярослава Пархачёва
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