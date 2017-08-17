В Сыктывкаре полиция и спасатели искали семилетнего мальчика

17 августа 2017 года, 7:29 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Вчера в обеденное время в столице Коми полиция и спасатели искали ребенка.

Как пояснили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, вызов на пульт дежурного поступил от правоохранителей после 14 часов 16 августа.

Они просили оказать содействие в поисках мальчика семи лет. В полицию обратились его родители. Семья проживает на Димитрова, 46.

Поисковая "операция" для Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда длилась всего 15 минут.

Еще по дороге на место выезда специалистам позвонили вновь и сообщили, что ребенок благополучно нашелся сам.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: спасатели, розыск, полиция, дети
  Рубрика: Происшествия
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