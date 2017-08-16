В Москве вновь рассмотрят жалобу защиты Гайзера на продление сроков его ареста

17 августа в Московском городском суде будет рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов на постановление от 14 июня о продлении срока содержания под стражей экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Об этом "Комиинформу" сообщили адвокаты бывшего руководителя региона.

Адвокаты Гайзера и сам фигурант дела в очередной раз отмечают отсутствие необходимости его содержания под стражей 23 месяца.

Ранее В.Гайзер просил о переводе его под домашний арест для ознакомления с материалами уголовного дела.

"Все заинтересованы в том, что бы обвиняемые как можно быстрее ознакомились с материалами дела", — обращался к суду В.Гайзер.

"Следственные действия давно закончены, изучение материалов займет еще шесть месяцев, - заявил адвокат В.Леонтьев.

Срок предварительного заключения В.Гайзера несколько раз продлевался. Суд мотивировал решение тем, что фигурант может оказать давление на свидетелей без доказательств.