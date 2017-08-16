В Воркуте с рабочим визитом находится зампредседателя правительства Коми Константин Лазарев

В ходе рабочего визита в Воркуту заместитель председателя правительства РК Константин Лазарев заслушал отчеты воркутинских коммунальщиков о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Так, о готовности к началу отопительного сезона ему доложил исполнительный директор ООО "Воркутинские ТЭЦ" Юрий Линчук, директор МУП "СТС" Павел Феоктистов и директор ООО "Сервисная компания" Николай Вантух.

Константин Лазарев также ознакомился с ходом ведения работ на Усинском водоводе, в частности, на аварийном участке между 14 и 16 камерами.

Как рассказал руководитель администрации Игорь Гурьев, до конца октября планируется восстановить участок тепловой сети, т.н. "спутник" Ду 250 мм, ранее обеспечивавший подогрев трубопровода Ду800 мм до16-й камеры. Ведется замена самых критичных участков водовода.

В Воркуте до 20 августа ожидают поступление около 350 метров трубы Ду800 мм, которая пойдет в том числе на замену Ду600 мм (суженное сечение участка водовода являлось одной из причин обмерзания). В ближайшее время также поступят изоляционные материалы, задвижки, насосы и т.д. По словам директора ООО "Водоканал" Юрия Прозовских, водоснабжение городского округа в зимний период будет осуществляться в штатном реж

Константин Лазарев также побывал в котельной мкр. Советского, где ведется ремонт котлооборудования, проинспектировал работы по подготовке коммунальной инфраструктуры домов в поселке Воргашор, пострадавших зимой в результате аварии на магистральных теплосетях.

В течение дня зампред регионального правительства осмотрел и дворовые территории, которые попали в федеральную программу благоустройства "Комфортная среда". Он положительно оценил темп ведения работ по покраске фасадов многоквартирных домов и асфальтированию дворовых территорий. По словам Игоря Гурьева, отставания по графику почти нет, работу планируется завершить в обозначенный срок – до 1 октября.