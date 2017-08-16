Глава Коми поздравил гендиректора АО "Монди СЛПК" с юбилеем

Сергей Гапликов поздравил гендиректора АО "Монди СЛПК" Клауса Пеллера с 50-летием, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Глава Коми поблагодарил руководителя компании за большой личный вклад в развитие лесопромышленного комплекса региона и вручил поздравительный адрес, пожелав успешной реализации всех производственных планов и удачи в достижении поставленных целей.

"Поздравляю с Днем Рождения! Желаю всего самого доброго, удачи и стабильной работы предприятия", - пожелал Сергей Гапликов.

Глава Коми также отметил, что высоко ценит конструктивные взаимоотношения, сложившиеся между Правительством региона и АО "Монди СЛПК", а также социальную ориентированность предприятия, которое на протяжении многих лет является постоянным стратегическим партнёром республики в развитии лесопромышленной отрасли.

Клаус Пеллер поблагодарил за теплые слова и выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.