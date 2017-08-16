Глава Коми поздравил гендиректора АО "Монди СЛПК" с юбилеем

16 августа 2017 года, 20:40 | Сыктывкар
Фото: rkomi.ru

Сергей Гапликов поздравил гендиректора АО "Монди СЛПК" Клауса Пеллера с 50-летием, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Глава Коми поблагодарил руководителя компании за большой личный вклад в развитие лесопромышленного комплекса региона и вручил поздравительный адрес, пожелав успешной реализации всех производственных планов и удачи в достижении поставленных целей.

"Поздравляю с Днем Рождения! Желаю всего самого доброго, удачи и стабильной работы предприятия", - пожелал Сергей Гапликов.

Глава Коми также отметил, что высоко ценит конструктивные взаимоотношения, сложившиеся между Правительством региона и АО "Монди СЛПК", а также социальную ориентированность предприятия, которое на протяжении многих лет является постоянным стратегическим партнёром республики в развитии лесопромышленной отрасли.

Клаус Пеллер поблагодарил за теплые слова и выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Комиинформ

  Ключевые слова: праздник, Пеллер, Монди, правительство, власть, бизнес
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:41 10.08.2017
Монди СЛПК продает базу в Нижнем Чове
12:27 17.07.2017
Монди СЛПК выпустило в реки Коми полмиллиона мальков ценных пород рыб
11:18 17.07.2017
Швейцарских студентов удивили объемы производства Монди СЛПК


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео