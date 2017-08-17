Жители столицы Коми могут решить квартирный вопрос по программе ипотеки

17 августа 2017 года, 11:36 |
Фото из архива "Комиинформа"

Жители столицы Коми, состоящие в качестве нуждающихся на учете в администрации Сыктывкара, могут претендовать на улучшение жилищных условий в рамках ипотечной госпрограммы, стартовавшей на региональном уровне.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации округа, реализацию программы курирует Минэкономики Коми совместно с "Коми ипотечной компанией".

"Программа предусматривает выдачу ипотечного кредита на покупку жилья по привлекательной ставке всего в полтора процента. Мы рекомендуем заявляться на участие в данной программе гражданам, которые в качестве нуждающихся встали на учет в администрацию Сыктывкара", - пояснили "Комиинформу" в мэрии.

Это касается очередников, которые состоят на учете по республиканскому закону №30-РЗ (льготные категории граждан), а также по Жилищному кодексу РФ. Всего таковых в столице Коми – порядка шести тысяч человек.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: льгота, ипотека
  Рубрика: Общество
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