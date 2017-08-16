Кафедральный собор примет от жертвователей муку для просфоры

16 августа 2017 года, 19:55 | Сыктывкар
Orthodox-kr.org.ua

Свято-Стефановский кафедральный собор в столице Коми принимает пожертвования в виде пшеничной муки для изготовления просфоры и хлеба для раздачи прихожанам на праздничных богослужениях и для кормления трудников, работающих на благо собора.

Как сообщил "Комиинформу" архиепископ Питирим, для изготовления просфоры собору постоянно необходима пшеничная мука высшего сорта, а для изготовления хлеба – любого другого сорта.

"Просфоры священнослужители раздают пастве в ходе праздничных богослужений. Что касается хлеба, он изготавливается и освящается для кормления трудников – волонтеров, привлекаемых нами к посильному труду на работы по ремонту, благоустройству и по другим нуждам", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, верующие, оставляющие в лавке собора записки за здравие и упокой, могут получать по желанию просфоры для вкушения самим и для раздачи близким.

Имена жертвователей на нужды собора, в том числе в виде пшеничной муки, вносятся по их желанию в списки благотворителей, за здравие которых постоянно молятся священнослужители.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: благотворительность, жертва, мука
  Рубрика: Общество
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