Сыктывкарцев приглашают в крестный ход в память о репрессированных земляках
В столице Коми 27 августа состоится крестный ход в память священнослужителей, монашествующих и мирян, в репрессиях за веру Христову невинно пострадавших. Сыктывкарская епархия приглашает верующих присоединиться к православной акции.
Как сообщили "Комиинформу" в епархии, начало хода намечено на 10.00. Сбор у Свято-Казанского храма (местечко Кочпон). Паства проследует до Свято-Вознесенского храма (местечко Кируль), а оттуда до перекрестка по улицам Кирова – Д. Каликовой к часовне. Затем – до Кировскоо парка к Свято-Стефановскому кафедральному собору, и далее в микрорайон Орбита к храму Покрова Пресвятой Богородицы. После чего – в местечко Нижний Чов к Поклонному кресту.
"Там будет отслужена заупокойная лития. Потом верующие проследуют к святому Богоявленскому источнику, а оттуда – в храм Рождества Христова в Нижнем Чове, где их будет ожидать поминальная трапеза и встреча с родственниками репрессированных", - пояснили "Комиинформу" в епархии.
Координатором крестного хода по традиции назначен протоиерей Александр Никитенко, курирующий приход храма Рождества Христова в Нижнем Чове.
Дарья Шучалина
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