Сыктывкарцев приглашают в крестный ход в память о репрессированных земляках

В столице Коми 27 августа состоится крестный ход в память священнослужителей, монашествующих и мирян, в репрессиях за веру Христову невинно пострадавших. Сыктывкарская епархия приглашает верующих присоединиться к православной акции.

Как сообщили "Комиинформу" в епархии, начало хода намечено на 10.00. Сбор у Свято-Казанского храма (местечко Кочпон). Паства проследует до Свято-Вознесенского храма (местечко Кируль), а оттуда до перекрестка по улицам Кирова – Д. Каликовой к часовне. Затем – до Кировскоо парка к Свято-Стефановскому кафедральному собору, и далее в микрорайон Орбита к храму Покрова Пресвятой Богородицы. После чего – в местечко Нижний Чов к Поклонному кресту.

"Там будет отслужена заупокойная лития. Потом верующие проследуют к святому Богоявленскому источнику, а оттуда – в храм Рождества Христова в Нижнем Чове, где их будет ожидать поминальная трапеза и встреча с родственниками репрессированных", - пояснили "Комиинформу" в епархии.

Координатором крестного хода по традиции назначен протоиерей Александр Никитенко, курирующий приход храма Рождества Христова в Нижнем Чове.