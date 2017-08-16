Лучшие призывники Коми целились из гранатомета и катались на "Тигре"

Второй день конкурса "Лучший призывник Республики Коми" запомнится участникам приездом сотрудников ОМОНа. Бойцы войск Национальной гвардии России прибыли в Визингу, где расположился военно-полевой лагерь, не с пустыми руками, а со своими орудиями труда – вооружением и броней.

Жители села с удивлением наблюдали, как по райцентру проезжают спецмашины "Тигр" и КамАЗ. Когда транспорт прибыл в лагерь, призывники отрабатывали строевой шаг, который при виде спецназовцев рисковал перейти в строевой бег – будущим солдатам не терпелось поближе посмотреть на бронированные машины.

Сапер инженерно-технической группы ОМОНа, майор Сергей Рочев рассказал об отряде мобильном особого назначения, а также его подразделениях. Для поступления к ним на службу достаточно среднего полного или среднего профессионального образования. Но одним из главных условий является служба в армии.

"Нормативы не такие жесткие. Уверен, что вы и сейчас сможете их сдать", - отметил С.Рочев.

Были вопросы еще об одной структуре Росгвардии – СОБРе. Хоть там зарплата и повыше и отношение к его сотрудникам особое, но попасть туда сложнее: штат меньше, служат только офицеры. Берут туда только подготовленных людей, желательно со званием мастера спорта.

Разумеется, не обошлось без традиционного в таких случаях вопроса "Сколько весит бронежилет?".

Когда вопросы закончились, призывники могли примерить бронежилеты, подержать в руках омоновские автоматы и гранатометы, которые, к счастью, применялись только на учебных стрельбах.

Местные дети не остались в стороне и, не стесняясь, брали в руки то или иное оружие и фотографировались с ним.

Пока одни участники конкурса изучали профессиональную амуницию, другие были поглощены спецтранспортом: внимательно изучали двигатель "Тигра" и подвеску военного КамАЗа, которая, по словам парней, значительно отличается от гражданской версии.

Видя такую заинтересованность молодых людей техникой, их решили прокатить на ней по Визинге.