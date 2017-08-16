Миряне в Коми могут обучиться миссионерскому служению

Сыктывкарская епархия приглашает мирян для прохождения обучения катехизической (просветительской) деятельности и миссионерскому служению. Образовательный курс будет проводиться лицензированным центром подготовки церковных специалистов.

Как рассказал "Комиинформу" архиепископ Питирим, в настоящее время Сыктывкарский центр подготовки церковных специалистов проводит прием абитуриентов по двум направлениям церковного служения: катехизической деятельности и миссионерского служения.

"Срок обучения составляет два с половиной года в заочной форме. Приглашаем мирян с образованием не ниже среднего общего. Тем, кто успешно освоит учебный цикл, будет выдан выпускной документ церковного образца. В последующем они могут быть рукоположены епархиальным архиереем в диаконы", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, для поступления на обучение в центр требуется представить несколько документов: прошение, рекомендацию в виде характеристики приходского священника, подлинник диплома об образовании, копии паспорта и военного билета, а также три фотографии.

Владыка уточнил, что собеседование с соискателями по его благословению состоится 20 сентября в 10.00 в Сыктывкаре, в Епархиальном управлении по ул. Бабушкина, 20.