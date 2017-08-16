Миряне в Коми могут обучиться миссионерскому служению

16 августа 2017 года, 18:44 |
Фото из архива "Комиинформа"

Сыктывкарская епархия приглашает мирян для прохождения обучения катехизической (просветительской) деятельности и миссионерскому служению. Образовательный курс будет проводиться лицензированным центром подготовки церковных специалистов.

Как рассказал "Комиинформу" архиепископ Питирим, в настоящее время Сыктывкарский центр подготовки церковных специалистов проводит прием абитуриентов по двум направлениям церковного служения: катехизической деятельности и миссионерского служения.

"Срок обучения составляет два с половиной года в заочной форме. Приглашаем мирян с образованием не ниже среднего общего. Тем, кто успешно освоит учебный цикл, будет выдан выпускной документ церковного образца. В последующем они могут быть рукоположены епархиальным архиереем в диаконы", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, для поступления на обучение в центр требуется представить несколько документов: прошение, рекомендацию в виде характеристики приходского священника, подлинник диплома об образовании, копии паспорта и военного билета, а также три фотографии.

Владыка уточнил, что собеседование с соискателями по его благословению состоится 20 сентября в 10.00 в Сыктывкаре, в Епархиальном управлении по ул. Бабушкина, 20.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: рпц, учеба
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

23:28 15.08.2017
Серия раскрасок "Зарни куд" пополнилась новой книгой
09:32 15.08.2017
Активисты ОНФ в Коми обратили внимание властей на превращение в свалку объекта культурного наследия в Сыктывкаре
20:13 14.08.2017
День рождения Подзи отметили с Пламенем


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео