В Коми увеличили субсидии для развития малого бизнеса в моногородах

Инта, Воркута, Жешарт и Емва получат увеличенную поддержку из регионального бюджета. Средства они направят на муниципальные программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано 16 августа.

Муниципалитет Поддержка, согласно постановлению от 15 июня 2017 года Поддержка, согласно постановлению от 16 августа 2017 года. Инта 2,014 миллиона рублей 4,173 миллиона рублей Воркута 5,650 миллиона рублей 6,195 миллиона рублей Жешарт 3,455 миллиона рублей 4,405 миллиона рублей Емва 988 тысяч рублей 2,413 миллиона рублей Итого: 12,107 миллиона рублей 17,187 миллиона рублей

Как ранее сообщала пресс-служба главы Коми, всего в 2017 году на предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджетам монопрофильных муниципалитетов на софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, предусмотрено 22,995 миллиона рублей, в том числе из федерального – 11,267 миллиона.