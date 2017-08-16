В Коми увеличили субсидии для развития малого бизнеса в моногородах

16 августа 2017 года, 20:30 | Княжпогостский, Инта, Воркута, Усть-Вымский
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

Инта, Воркута, Жешарт и Емва получат увеличенную поддержку из регионального бюджета. Средства они направят на муниципальные программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано 16 августа.

Муниципалитет Поддержка, согласно постановлению от 15 июня 2017 года Поддержка, согласно постановлению от 16 августа 2017 года.
Инта 2,014 миллиона рублей 4,173 миллиона рублей
Воркута 5,650 миллиона рублей 6,195 миллиона рублей
Жешарт 3,455 миллиона рублей 4,405 миллиона рублей
Емва 988 тысяч рублей 2,413 миллиона рублей
Итого: 12,107 миллиона рублей 17,187 миллиона рублей

Как ранее сообщала пресс-служба главы Коми, всего в 2017 году на предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджетам монопрофильных муниципалитетов на софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, предусмотрено 22,995 миллиона рублей, в том числе из федерального – 11,267 миллиона.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: предпринимательство, поддержка, малый бизнес, бюджет
  Рубрика: Экономика
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