В Коми увеличили субсидии для развития малого бизнеса в моногородах
Инта, Воркута, Жешарт и Емва получат увеличенную поддержку из регионального бюджета. Средства они направят на муниципальные программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано 16 августа.
|Муниципалитет
|Поддержка, согласно постановлению от 15 июня 2017 года
|Поддержка, согласно постановлению от 16 августа 2017 года.
|Инта
|2,014 миллиона рублей
|4,173 миллиона рублей
|Воркута
|5,650 миллиона рублей
|6,195 миллиона рублей
|Жешарт
|3,455 миллиона рублей
|4,405 миллиона рублей
|Емва
|988 тысяч рублей
|2,413 миллиона рублей
|Итого:
|12,107 миллиона рублей
|17,187 миллиона рублей
Как ранее сообщала пресс-служба главы Коми, всего в 2017 году на предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджетам монопрофильных муниципалитетов на софинансирование муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, предусмотрено 22,995 миллиона рублей, в том числе из федерального – 11,267 миллиона.
Елена Кабакова
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