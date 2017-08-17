В Ухтинскую детскую больницу пришли молодые кадры

17 августа 2017 года, 12:34 | Ухта
Фото пресс-службы Минздрава РК

Ухтинская детская больница пополнилась новыми кадрами. В августе на работу в учреждение пришли две выпускницы Ухтинского медицинского колледжа.

Медицинские сестры направлены на работу в отделение анестезиологии-реанимации стационара, в сентябре ожидается трудоустройство еще двух медицинских сестер, сообщает пресс-служба минздрава Коми.

С начала сентября два врача-педиатра пополнят коллектив медицинских работников больницы. К работе приступят врач-педиатр-участковый и врач-педиатр стационара после окончания клинической интернатуры. Врачи, прибывшие на квотируемые рабочие места, получат единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей.

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Также в сентябре планируется трудоустройство семейной пары – врача-педиатра участкового и фельдшера. По прибытию в Ухту им будет предоставлено служебное жилье.

Напомним, Министерством здравоохранения Республики Коми проводится комплекс мероприятий, направленный на подготовку медицинских кадров, повышение престижа медицинской профессии, предоставление дифференцированных мер социальной поддержки медицинским работникам, в первую очередь наиболее дефицитных и востребованных специальностей.

Мероприятия по осуществлению данного комплекса мер включены в государственную программу Республики Коми "Развитие здравоохранения". В рамках реализации государственной программы осуществляются мероприятия по целевой и контрактной подготовки врачей, а также меры социальной поддержки медицинских работников, студентов и интернов, которые предусматривают единовременные выплаты.

***ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" является основным лечебно–профилактическим учреждением и обслуживает 24 тысячи детского населения города Ухты и Ухтинского района. В рамках экстренной консультативно-эвакуационной помощи медики выезжают в Сосногорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский, Ижемский, и Усть-Цилемский районы. В детской больнице успешно работает проект "Телемедицина", позволивший расширить диагностические возможности. Открыто отделение реанимации и интенсивной терапии, укомплектованное современным оборудованием, отделение патологии новорожденных, отвечающее всем требованиям современного пребывания новорожденных по принципу "Мать и дитя". Экспертом ВОЗ объединению ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" присвоено звание "Больница, доброжелательная к ребенку". В структуре учреждения имеется амбулаторно поликлиническая служба, рассчитанная на 430 посещений в смену.

Комиинформ

  Ключевые слова: педиатр, медицина, кадры
  Рубрика: Общество
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