Супружеская пара из Воркуты погибла в дорожной аварии на Шри-Ланке

16 августа 2017 года, 18:00 | Воркута
Фото vk.com

Супружеская пара из Коми погибла в дорожной аварии на Шри-Ланке. О трагедии сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 11 августа. Россияне Александр и Наталья Лавреневы, 32 и 27 лет соответственно, ехали на мотоцикле по шоссе Матара-Галле. На въезде в город Мирисса они лоб в лоб столкнулись с автобусом, шедшим в направлении Матары.

Известно, что россияне прибыли на остров несколько дней назад и жили в отеле в городе Велигама. В посольстве России в Коломбо РИА Новости заявили, что в курсе ситуации, держат ее на контроле и прорабатывают различные варианты дальнейшего развития событий.

Причины ДТП пока не установлены. Водитель автобуса скрылся с места происшествия, но позже его задержала полиция, пишут РИА Новости.

Как стало известно "Комиинформу", супружеская пара - жители Воркуты. Информацию подтвердили друзья и одноклассники погибших.

Тем временем, сестра А.Лавренева разместила на личной странице в соцсети "ВКонтакте" призыв о помощи в сборе средств на перевозку тел погибших на родину.

"Мы связались с представительством России, нам объяснили, что помочь тела увезти не могут,так как у ребят не было страховки и объявили сумасшедшие цены на перевозку тел в сумме около 20 тысяч долларов и кремирование - около 4 тысяч долларов.

Как вы понимаете, таких сумм у родителей нет. Мама погибшей летит на Шри-Ланку за телами. Просьба помочь любой информацией,как можно кремировать по местным ценам. Прошу помочь в этой беде любой информацией как поступить", - пишет девушка.

"Комиинформ" будет следить за ситуацией.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, заграница, ДТП, дороги, Воркута
  Рубрика: Происшествия
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