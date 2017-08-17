МЧС по Коми представит сыктывкарцам свои площадки на Коми ВДНХ

20 августа в Сыктывкаре на площадке торгово-развлекательного комплекса "Июнь" пройдет выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства "Достояние Севера". Столица региона готовится удивить гостей нестандартным презентационным комплексом. Сотрудники МЧС России по Коми не останутся в стороне от праздника, посвященного 86-летию республики.

Главное управление МЧС России по Коми представит ряд своих площадок на Коми ВДНХ. В Год гражданской обороны, объявленный руководством МЧС России, специалисты спасательного ведомства расскажут сыктывкарцам и гостям города о системе ГО в нашей стране.

В ТРЦ "Июнь" будет устроен показ пожарно-спасательной техники, аварийно-спасательного инструмента и беспилотных авиационных систем. Сотрудниками управления гражданской защиты, надзорной деятельности, испытательной пожарной лаборатории, государственной инспекции по маломерным судам и Всероссийского пожарного общества будут выставлены консультационные центры, в которых сотрудники спасательного ведомства расскажут посетителям выставки о специфике своей работы. Также на обозрение горожан будет выставлена коллекция пожарных касок различных стран и исторических эпох. На специальных стеллажах и манекенах будут выставлены различные средства защиты органов дыхания, защитные противорадиационные и противохимические костюмы. На больших мониторах будут показываться обучающие пропагандистские видеоролики по основам безопасности жизнедеятельности.

Кроме того, на улице перед торговым центром для всех посетителей Коми ВДНХ будут организованы ещё несколько площадок спасательного ведомства. Сотрудники Главного управления МЧС по Коми установят палатку для проверки противогазов. Любой желающий сможет испытать себя и противогаз в задымленной среде.

Для маленьких гостей праздника будут подготовлены различные эстафеты. Ребята смогут поучаствовать в викторине на знание правил безопасного поведения, познакомиться со средствами спасения и спасательным оборудованием и первичными средствами пожаротушения. Ребята узнают о системе гражданской обороны нашей страны, о задачах, которые решает гражданская оборона, а также о работе Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Все желающие смогут познакомиться с устройством катера патрульной службы ГИМС и узнать много интересного и полезного от опытных специалистов спасательного дела. Ребята, прошедшие все этапы, представленные сотрудниками МЧС на Коми ВДНХ, получат специальный значок "Готов к ГО".

Работники республиканского Управления противопожарной службы и гражданской защиты развернут специальный модуль, в котором познакомят жителей столицы Коми с работой мобильного приложения для смартфонов "Безопасная республика".

Помимо всего этого сотрудниками МЧС будет проведен фотоконкурс. Каждый, пришедший на выставку достижений и возможностей отраслей народного хозяйства, может сделать фото с площадок спасательного ведомства и выложить его на свою страничку в социальной страничке "ВКонтакте". Победители фотоконкурса будут награждены 3 октября на праздничном концерте, посвященном Дню гражданской обороны. Приглашаем всех сыктывкарцев и гостей столицы Республик на яркий праздник безопасности в рамках ВДНХ.