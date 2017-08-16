В Коми распределили гранты между самыми преуспевшим муниципалитетами
16 августа 2017 года, 17:46 | Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Куломский, Прилузский, Усть-Цилемский
Правительство республики выделило гранты муниципалитетам, достигшим наилучших результатов по увеличению доходной базы. Как говорится в опубликованном постановлении правительства, по итогам 2016 года лучшими стали пять муниципалитетов.
Так, Корткеросский район получит самую внушительную сумму – 15 миллионов рублей, чуть меньше – 12,5 миллиона – Сыктывдинский район, затем идет Усть-Цилемский с 10 миллионами, Усть-Куломский – с 7,5 миллиона.
Меньше всех отошло Прилузью, которое получит лишь 5 миллионов рублей.
Елена Кабакова
Ключевые слова: правительство Коми, поддержка, грант, бюджет
Рубрика: Экономика
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