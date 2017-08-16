В Коми распределили гранты между самыми преуспевшим муниципалитетами

Правительство республики выделило гранты муниципалитетам, достигшим наилучших результатов по увеличению доходной базы. Как говорится в опубликованном постановлении правительства, по итогам 2016 года лучшими стали пять муниципалитетов.

Так, Корткеросский район получит самую внушительную сумму – 15 миллионов рублей, чуть меньше – 12,5 миллиона – Сыктывдинский район, затем идет Усть-Цилемский с 10 миллионами, Усть-Куломский – с 7,5 миллиона.

Меньше всех отошло Прилузью, которое получит лишь 5 миллионов рублей.