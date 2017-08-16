Сыктывкар и Эжва вновь поддержали Год добрых дел в Коми

16 августа 2017 года, 20:11 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Сыктывкар и Эжва вновь поддержали Год добрых дел в Коми. В Сыктывкаре проходит цикл мероприятий для людей с инвалидностью "Дорогою добра", Эжвинский район проводит акцию "Дорога в школу".

В частности, уточнили в администрации столицы Коми, в августе в концертном зале "Октября" в рамках цикла мероприятий "Дорогою добра" выступила Наджие Ахмедова – молодой педагог дополнительного образования из Дома детского творчества Усогорска (Удорский район).

Концерт прошел при полном аншлаге, зрители тепло принимали как песни известных артистов в исполнении обладательницы красивого сопрано, так и песни собственного сочинения девушки.

Эжвинский район не отстает и также принимает активное участие в Годе добрых дел. В течение августа на территории Эжвы проходит акция "Дорога в школу". Учреждения района собирают канцелярские принадлежности и школьные наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Более 20 организаций Эжвы принимают участие в акции. Мероприятие "Дорога в школу" традиционно проходит в августе, перед началом учебного года, что позволяет каждому первокласснику шагнуть в школьную жизнь в полной готовности.

Напомним, 2017 год объявлен Годом добрых дел по инициативе Главы Республики Коми Сергея Гапликова и призван привлечь жителей региона к реализации общественных инициатив, развитию идей волонтерства, благотворительности, добровольного служения обществу.

Комиинформ

  Ключевые слова: праздник, коми, инвалиды, дети, ГДД
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:03 15.08.2017
Специалисты соцзащиты Сыктывдина помогают землякам получать медпомощь
11:54 15.08.2017
В Год добрых дел пожилым жителям Коми помогают по хозяйству
15:12 13.08.2017
"Новая генерация" провела мастер-класс для пажгинских юных футболистов


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ


Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео