Сыктывкар и Эжва вновь поддержали Год добрых дел в Коми. В Сыктывкаре проходит цикл мероприятий для людей с инвалидностью "Дорогою добра", Эжвинский район проводит акцию "Дорога в школу".

В частности, уточнили в администрации столицы Коми, в августе в концертном зале "Октября" в рамках цикла мероприятий "Дорогою добра" выступила Наджие Ахмедова – молодой педагог дополнительного образования из Дома детского творчества Усогорска (Удорский район).

Концерт прошел при полном аншлаге, зрители тепло принимали как песни известных артистов в исполнении обладательницы красивого сопрано, так и песни собственного сочинения девушки.

Эжвинский район не отстает и также принимает активное участие в Годе добрых дел. В течение августа на территории Эжвы проходит акция "Дорога в школу". Учреждения района собирают канцелярские принадлежности и школьные наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Более 20 организаций Эжвы принимают участие в акции. Мероприятие "Дорога в школу" традиционно проходит в августе, перед началом учебного года, что позволяет каждому первокласснику шагнуть в школьную жизнь в полной готовности.

Напомним, 2017 год объявлен Годом добрых дел по инициативе Главы Республики Коми Сергея Гапликова и призван привлечь жителей региона к реализации общественных инициатив, развитию идей волонтерства, благотворительности, добровольного служения обществу.