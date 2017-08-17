На 100 тысяч жителей Коми приходится 30 банковских подразделений

17 августа 2017 года, 11:51 |
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Показатели доступности банковских услуг в Коми высоки. Об этом сообщает отделение Нацбанка РК.

По состоянию на август 2017 года банковский сектор Коми представлен одной самостоятельной кредитной организацией с филиалами в Ухте, Усинске и Москве, 6 филиалами инорегиональных банков, 235 внутренними структурными подразделениями и 2 представительствами.

Всего в республике представлены подразделения 33 кредитных организаций различных регионов России.

На каждые 100 тысяч человек в Коми приходится в среднем 30 банковских подразделений, что является максимальным показателем по всему Северо-Западному федеральному округу. В Сыктывкаре представлена почти треть (29%) всех работающих в регионе банков (в т.ч. филиалов и подразделений), в восьми городах республики – 43% и в двенадцати районах – 28%.

Все действующие кредитные организации, структурные подразделения, которых расположены на территории республики, участвуют в системе обязательного страхования вкладов физических лиц и имеют лицензии на осуществление банковских операций в иностранной валюте.

Комиинформ

  Ключевые слова: статистика, коми, банки
  Рубрика: Экономика
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