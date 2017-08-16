В Коми запустят проект адаптации и социализации детей-инофонов

Вопросы безопасности в сфере миграции открыли повестку очередного заседания Антитеррористической комиссии Республики Коми.

В заседании комиссии под председательством главы Республики Коми Сергея Гапликова приняли участие руководители силовых структур региона, органов исполнительной власти республики и муниципальных образований.

Как сообщил министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников, оперативная обстановка в сфере миграционных процессов на территории региона спокойная. В первом полугодии 2017 года проведены ряд комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие террористической деятельности в сфере миграции. В ходе проведения мероприятий оперативно значимой информации о причастности граждан к совершению преступлений террористической направленности не получено.

Исполняющий обязанности министра национальной политики республики Галина Габушева доложила о мероприятиях по социально-культурной адаптации мигрантов. В частности, Миннац региона намерен использовать опыт Ленинградской области и запустить несколько проектов. Данная работа проводится на базе республиканского центра, который находится в Доме дружбы народов Республики Коми, и на базе Печорской межпоселенческой централизованной библиотечной системы. В рамках взаимодействия с работодателями, использующими иностранную рабочую силу, предполагается организовывать выезды представителей муниципальных центров национальных культур на предприятия для проведения мероприятий по адаптации трудовых мигрантов. К участию в мероприятиях также активно привлекаются дети мигрантов. Так, отдельный проект будет посвящён адаптации и социализации так называемых детей-инофонов[носители иного языка, не имеющие ни знаний, ни представлений о культуре территории, куда прибыла их семья – прим.].

"Вопрос действительно важный. Ведь при общении в иносреде, у таких детей возникает элемент закрытости и вытащить после этого их на социализацию очень сложно будет. Поэтому здесь необходимо и информационно подкрепить эту ситуацию через все имеющиеся каналы, и, коллеги, вас всех тоже прошу по своим направлениям дать рекомендации министерству, как более оперативно и качественно организовать работу", - отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов, рекомендовав участникам совещания при реализации мероприятий в сфере миграции более тесно работать с лидерами диаспор и этнических групп региона.

В ходе заседания был рассмотрен ряд иных вопросов, в том числе реализация информационной политики в сфере профилактики терроризма, проведение комплекса дополнительных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, совершенствование взаимодействия и информационного обмена заинтересованных органов исполнительной власти при организации работы по противодействию финансированию терроризма и экстремизма, сообщает пресс-служба главы РК.