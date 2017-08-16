Воспитатели из Коми вошли в сотню лучших педагогов России

Четверо дошкольных педагогов из Республики Коми стали победителями Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Льва Выготского. Двое из них - Ольга Юркова из Сыктывкара и ухтинка Светлана Ильяшенко -получили грантовую поддержку. Еще двое победителей, Надежда Губенко из столицы Коми и Кристина Лочакова из Усинска, помимо финансовой помощи, заслужили еще и почетное право представить республику на "Летней школе", организованной для сотни лучших воспитателей "Рыбаков фондом". Занятия "Летней школы" прошли в Москве, участницы на днях вернулись в родную республику.

Конкурс, лауреатами которого стали жительницы Коми, призван поддержать лучших студентов, педагогов дошкольного образования, укрепляет авторитет профессии дошкольного педагога. Экспертами Фонда являются известные в России ученые, педагоги и психологи Александр Асмолов и Николай Веракса, Елена Юдина и Елена Кравцова, Екатерина Рыбакова и Елена Ленская.

"Летняя школа" Конкурса им. Л.С. Выготского начала работу в этом году. Она собрала 100 лучших педагогов дошкольного образования со всей России, которые в течение пяти дней обсуждали и создавали проекты, делились опытом и слушали лекции известных специалистов, повышали профессиональные компетенции и развивали лидерские качества. В программе Летней школы состоялись круглые столы, практикумы, деловые игры, консультации и беседы с авторами передовых методик в дошкольном образовании. О содержании этих 5 дней можно узнать на сайте Рыбаков фонда.

По мнению участницы Летней школы Надежды Губенко, старшего воспитателя сыктывкарского детского сада № 107, мероприятие прошло в дружной и по-домашнему приятной атмосфере.

"Работники дошкольного образования всегда спокойны и дружелюбны, по-детски эмоциональны и отзывчивы. Все участники с удовольствием отметили организацию мероприятий на высшем уровне. Фонд провел долгие месяцы скрупулезной подготовительной работы. выдающейся стала и сама программа "Летней школы". Были потрясающие лекторы, практики и аналитики, которые делились с нами своими знаниями и навыками без ограничений", - отмечает она.

Формат программы, по словам Н.Губенко, при этом предполагал не только лекции видных представителей науки: возможность провести мастер-классы была предоставлена и педагогам-участникам.

"Смесь из сотни вдохновленных на изменения воспитателей, методистов, коррекционщиков, логопедов, психологов - наилучшая возможность набрать для себя идей в работу или "обкатать" уже существующие в открытом диалоге с разнопрофильными специалистами". - добавила она.

Формат школы продемонстрировал и практическую пользу. Участники школы уехали в свои регионы с установкой создать сообщества проактивных педагогов, работающих на внедрение в практику работы новых подходов к развитию дошкольника.

Всего в конкурсе участвовали педагоги из 85-и субъектов РФ. Северо-западный федеральный округ был представлен 8-ю педагогами из С-Петербурга, Коми республики, Мурманской и Архангельской областей. Дошкольных работников из Коми, подавших заявки – 13 человек.