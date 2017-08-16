"Комииэнерго" и студенты взаимно поблагодарили друг друга за трудовой опыт

В филиале МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" завершился четвертый летний трудовой сезон студенческих отрядов. На протяжении полутора месяцев 15 студентов Сыктывкарского лесного института получали практический опыт работы на объектах филиала. По итогам сезона были отмечены самые активные участники отряда "Энергия".

За время работы студенты были задействованы на покраске шесть силовых трансформаторов, 22 КТП и 147 элементов трансформаторных подстанций в Сыктывкаре и его пригородах; они убирали скошенную траву на территории подстанций и обновляли нумерацию опор на линиях, изготавливали маркировочные таблички и вели земляные работы на кабельных линиях. Все работы оценивались непосредственными кураторами по 10-бальной шкале. По итогам практики энергоотряд получил 9,67 балла.

"Обычно в стройотряды идут люди, у которых есть желание работать, желание стремиться и добиться поставленных целей, - отметил на церемонии закрытия сезона начальник Сыктывдинского РЭС филиала "Комиэнерго" Алексей Осипов. - В вас это желание есть, и вы проявили себя ответственно и достойно. Думаю, у вас есть все шансы устроиться к нам на работу".

Особую благодарность студенты получили за творческую работу. Вместе с Советом молодежи "Комиэнерго" в санатории "Лозым" ребята провели увлекательный квест по электробезопасности. В форме игры они научили воспитанников оздоровительного учреждения отличать опасные энергетические объекты и собирать электрическую схему, показали, как освободить человека от действия электрического тока и оказать ему первую помощь, рассказали правила электробезопасности в быту и на улице.

Кроме того, бойцы студенческого отряда подготовили видеоролик о своих трудовых буднях – его они планируют представить в конкурсе на лучший студенческий отряд среди группы компаний "Россети".

"Большое спасибо компании "Россети" за бесценный опыт, полученный на объектах "Комиэнерго", - поблагодарил энергетиков в ответном слове командир отряда "Энергия" - студент Сыктывкарского лесного института Андрей Гвоздев. – Все ребята ответственно отнеслись к работе, и мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество".

*** "Россети" активно поддерживают позицию трудового воспитания молодежи. Студенческие отряды электросетевого комплекса – базовая школа по воспитанию энергетиков.