Юные спортсмены Сыктывкара продолжают тренироваться в летних дневных лагерях

16 августа 2017 года, 16:26 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Минспорта РК

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной сегодня, 16 августа, проинспектировал лагерь с дневным пребыванием детей на базе ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №2" в рамках летней оздоровительной кампании-2017.

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Николай Бережной ознакомился с условиями, в которых тренируются юные спортсмены, а также с программой работы лагеря, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

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Как рассказала старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций Лариса Караваева, в лагере задействовано 30 детей отделения бокса и вольной борьбы.

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"В отделении бокса у нас работает два тренера, и один тренер работает в отделении борьбы. В первую очередь у нас идет тренировочный процесс и общая физическая подготовка. Если позволяет погода, ребята ходят на Красную гору и занимаются там", - рассказала Лариса Караваева.

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Вторая смена детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей началась 1 августа. В четырех республиканских спортивных школах, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Республики Коми, подготовку проходят 228 юных спортсменов. В ГАУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва "Юность" во второй смене задействованы 93 человека отделений баскетбола и фитнес-аэробики. В ГБУ Республики Коми "Спортивная школа по футболу" в лагере занимаются 35 юных футболистов. Еще 70 воспитанников отделений волейбола, хоккея с мячом и легкой атлетики проходят спортивную подготовку в ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1". Вторая смена продлится до 29 августа.

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Организация детской оздоровительной кампании находится на особом контроле Правительства Республики Коми, - сказал Николай Бережной. - Главная задача, которая стоит перед Правительством Республики Коми, а также органами местного самоуправления Республики Коми - обеспечить детям право на полноценный отдых и оздоровление, создав безопасные условия нахождения ребят в оздоровительных организациях".

Комиинформ

  Ключевые слова: лагерь, дети, спорт
  Рубрика: Спорт
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