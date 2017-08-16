Население и юрлица в Коми могут получить услуги по техинвентаризации недвижимости

Жители Коми и предприятия, работающие на территории региона, могут обратиться за необходимыми документами по техинвентаризации жилых домов и другой недвижимости к высококвалифицированным сотрудникам АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ".

Преимущества обращений в учреждение - в гарантии качества работ, благодаря многолетнему опыту деятельности Федерального БТИ на рынке земельно-имущественных отношений.

"Мы беремся за работу с объектами любой сложности, тщательно контролируем качество оказываемых услуг, выполняем работы в минимальные сроки и обязательно с индивидуальным подходом к каждому заказчику. У нас гибкая система ценообразования", - отметил "Комиинформу" директор Коми филиала Виталий Николайчук.

По его словам, филиал предоставляет населению и юрлицам услуги по технической инвентаризации любых объектов капитального строительства. Это жилые и нежилые здания, многоквартирные дома, промышленные объекты. А также электросети, водопроводные, канализационные и тепловые сети, дороги, проезды, автостоянки, парки, аллеи, газопроводы, нефтепроводы и пр.

Кроме того, филиал специализируется на всех видах землеустроительных работ. Начиная от подготовки карты (плана) объекта до описания местоположения границ населенных пунктов, муниципальных образований и внесению сведений о них в единый государственный реестр недвижимости.

Федеральное БТИ также выполняет работы в сфере градостроительной деятельности от подготовки градостроительного плана земельного участка до подготовки документации по планировке и межеванию территории.

Также сотрудники филиала проводят полный комплекс работ, необходимых для дальнейшего предоставления в аренду земель лесного фонда (в виде подготовки проектной документации лесного участка, проекта освоения лесов, лесной декларации).

"Пользуются спросом и такие наши услуги, как кадастровые работы для подготовки межевого плана, технического плана, акта обследования, оценка недвижимого и движимого имущества, техэкспертиза состояния объектов капстроительства. Помимо этого – архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания в строительстве, энергетическое обследование (энергоаудит), юридическое сопровождение сделок в отношении недвижимого имущества", - уточнил собеседник агентства.

АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" имеет допуски к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капстроительства в области инженерных изысканий и подготовки проектной документации, а также лицензии, необходимые на осуществление геодезических, картографических работ и на ведение деятельности с использованием сведений, составляющих гостайну.

"Мы оснащены высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим точность измерений в ходе кадастровых работ. Профессионализм и оперативный управленческий контроль позволяют нашему филиалу осуществлять взаимодействие с органами регистрации прав и государственного кадастрового учета", - подчеркнул директор.

В числе постоянных заказчиков – крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли Республики Коми.

В штате АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" свыше 1300 аттестованных кадастровых инженеров с высшем образованием и многолетним опытом работы. Все специалисты являются действующими членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров, а также регулярно проходят обучение по повышению квалификации.

***Акционерное общество "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации" образовано в результате реорганизации ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ", основанного в 1967 году. Российской Федерации принадлежит 100 % акций акционерного общества.

АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" - крупнейшее в России предприятие на рынке земельно-имущественных отношений. Региональная сеть предприятия покрывает всю территорию Российской Федерации.

Общество является единственным исполнителем работ по оформлению технической документации для нужд Министерства обороны РФ, МВД РФ и ФСБ РФ, ФСО РФ.

***Филиал АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" по Республике Коми

Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 7 Адрес электронной почты: resp_komi@rosinv.ru

На правах рекламы