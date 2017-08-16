В Сыктывкаре с сентября подорожает безлимитный проездной

В Сыктывкаре стоимость безлимитного проездного в сентябре составит 1 500 рублей. Автоперевозчик увеличил цену на 300 рублей.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе "Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1", компания пошла на этот шаг, чтобы исключить пользование ими лиц, которые прибегают к покупке проездных лишь по принципу удобства использования.

"Напомним, проездной ориентирован на пассажиров, которые в течение дня вынуждены многократно прибегать к услугам общественного транспорта, - пояснили агентству. - Ежемесячные траты таких активных пассажиров доходят до двух-трех тысяч рублей. Приобретая безлимитную карту, они смогут существенно сэкономить".

С сентября будут внедрены и другие изменения. В частности, тираж проездного будет сокращен и составит 1 000 экземпляров.

Также будет внедрено ограничение на количество продаж в одни руки.

"Столкнувшись с фактами спекуляции, компания ограничивает продажу проездных по принципу не более четырех штук в одни руки, - пояснил пресс-секретарь ООО "САТП №1". – Стартуют продажи в выходной, 26 августа. Получив обратную связь от клиентов, было принято решение начинать реализацию безлимитных проездных по субботам. Таким образом, у большего количества работающих горожан появится возможность стать владельцем проездного".

Приобрести проездной можно будет в единственной точке продаж на базе касс компании "Комиавтотранс" на железнодорожном вокзале (ул. Морозова, д 1. Режим работы: ежедневно с 04:30 до 23:30).

***Карта "Сентябрь" дает право совершать безлимитное количество поездок в течение месяца на городских автобусных маршрутах №1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23д, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, 29а, 30, 36, 38, 44, 46, 54.