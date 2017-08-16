Пассажир поезда Воркута - Новороссийск лишился всех средств после ужина в вагоне-ресторане

16 августа 2017 года, 14:38 | Ухта, Воркута, Сосногорск
Фото из архива "Комиинформа"


В дежурную часть Сосногорского линейного отдела полиции МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что у жителя Республики Коми в пути следования пассажирского поезда сообщением Новороссийск-Воркута в вагоне-ресторане похищены телефон и банковская карта, на счету которой находилось более 21 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлен 33-летний гражданин - официант вагона-ресторана, где ужинал пострадавший пассажир.

Выяснено, что возвращаясь с работы вахтовым методом, электромонтер устроил ужин для всех присутствующих вагона-ресторана поезда. Произведя оплату банковской картой по счету на общую сумму 24 тыс. рублей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся к себе в купе. Официант, запомнив пин-код банковской карты, который набирал ее владелец, незаконным образом завладел ею и на железнодорожной станции г. Ухта Республики Коми осуществил хищение денежных средств с банковской карты потерпевшего.

Стражами правопорядка установлено, что злоумышленник, житель Краснодарского края, ранее судим за кражу чужого имущества и незаконное хранение наркотических средств.

В настоящее время сотрудником следственного отдела Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", в соответствии с которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба транспортной полиции по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: кража, поезд, ресторан, карта
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:01 16.08.2017
Дети-подельники: в Сыктывкаре задержали велосипедных воров
14:31 15.08.2017
Ухтинец утонул в луже
09:56 15.08.2017
Пропавшего жителя Прилузья нашли в Кирове


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления

96 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ





Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Максим Красько. Ищу работу и любимую женщину. (Воркута)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

15 августа

В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео