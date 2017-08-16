Пассажир поезда Воркута - Новороссийск лишился всех средств после ужина в вагоне-ресторане





В дежурную часть Сосногорского линейного отдела полиции МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что у жителя Республики Коми в пути следования пассажирского поезда сообщением Новороссийск-Воркута в вагоне-ресторане похищены телефон и банковская карта, на счету которой находилось более 21 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлен 33-летний гражданин - официант вагона-ресторана, где ужинал пострадавший пассажир.

Выяснено, что возвращаясь с работы вахтовым методом, электромонтер устроил ужин для всех присутствующих вагона-ресторана поезда. Произведя оплату банковской картой по счету на общую сумму 24 тыс. рублей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся к себе в купе. Официант, запомнив пин-код банковской карты, который набирал ее владелец, незаконным образом завладел ею и на железнодорожной станции г. Ухта Республики Коми осуществил хищение денежных средств с банковской карты потерпевшего.

Стражами правопорядка установлено, что злоумышленник, житель Краснодарского края, ранее судим за кражу чужого имущества и незаконное хранение наркотических средств.

В настоящее время сотрудником следственного отдела Сыктывкарского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", в соответствии с которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба транспортной полиции по Коми.