Ижемцы устроили стокилометровый велопробег
На днях ижемцы устроили стокилометровый велопробег. Велолюбители проехали на своих двухколесных "железных конях" от станции Ираёль до райцентра.
Как пояснили "Комиинформу" в ижемской администрации, заезд решили приурочить к прошедшему недавно Дню физкультурника, в рамках которого практически во всех муниципалитетах региона прошли различные спортивные мероприятия.
Всего в заезде участвовали восемь велосипедистов. Дистанцию кто-то из них преодолел за 4, кто-то - за 5,5 часов, в зависимости от уровня подготовки и возраста участников. Устали все, однако трассу преодолели без проблем.
Сопровождал спортсменов преподаватель Ижемской ДЮСШ Игорь Канев. Пройденная стокилометровка - хорошее достижение для каждого велогонщика, считает он.
"Естественно, по ходу пути делали небольшие остановки, подкреплялись, подкачивали колеса. Я замыкал колонну и следил за тем, чтоб никто не отстал", - подчеркнул он.
Заезд проходил и в прошлом году. Поэтому теперь его можно считать традиционным, отмечают в администрации Ижемского района.
Ярослава Пархачёва
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова разгромили французские войска в битве при Нови.