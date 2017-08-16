На днях ижемцы устроили стокилометровый велопробег. Велолюбители проехали на своих двухколесных "железных конях" от станции Ираёль до райцентра.

Как пояснили "Комиинформу" в ижемской администрации, заезд решили приурочить к прошедшему недавно Дню физкультурника, в рамках которого практически во всех муниципалитетах региона прошли различные спортивные мероприятия.

Всего в заезде участвовали восемь велосипедистов. Дистанцию кто-то из них преодолел за 4, кто-то - за 5,5 часов, в зависимости от уровня подготовки и возраста участников. Устали все, однако трассу преодолели без проблем.

Сопровождал спортсменов преподаватель Ижемской ДЮСШ Игорь Канев. Пройденная стокилометровка - хорошее достижение для каждого велогонщика, считает он.

"Естественно, по ходу пути делали небольшие остановки, подкреплялись, подкачивали колеса. Я замыкал колонну и следил за тем, чтоб никто не отстал", - подчеркнул он.

Заезд проходил и в прошлом году. Поэтому теперь его можно считать традиционным, отмечают в администрации Ижемского района.