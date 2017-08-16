Благоустройство части главной улицы столицы Коми завершается

Мэр столицы Коми Валерий Козлов проконтролировал, как выполнены, а также как завершаются ремонтные работы на главной улице Сыктывкара. На благоустройство Коммунистической городские власти изыскали дополнительные средства в рамках заявленного проекта.

Вдоль Коммунистической перед пединститутом поменяли бордюрный камень, здесь же положили свежий асфальт. Как заявил в ходе инспекции представитель подрядчика, уложились в срок.

Театральная площадь. Здесь этим летом вокруг памятника Ивану Куратову положили брусчатку, после Дня республики планируют обновить облицовку самого постамента.

Брусчатка на Театральной обошлась в 888 тысяч рублей, включая облицовку памятника. Работы здесь выполнены на 616-ти "квадратах" компанией "СтройМастер".

Раньше на Театральной лежал бетон, который в последние годы приобрел совсем неприглядный вид, отметил мэр Сыктывкара. Поэтому здесь его сменили на брусчатку.

При этом, подчеркнул В.Козлов, еще в конкурсной документации заложили максимально высокие требования к подрядчику.

Гарантийный срок работы на этой площадке - пять лет. "Надеемся, что здесь брусчатка прослужит гораздо дольше, чем в случаях, которые имели место быть на других территориях города в предыдущие годы", - сказал Валерий Козлов.

На "кольце" также обновили асфальт и привели в более приглядный вид люки, в районе "кольца" убрали навязчивые рекламные конструкции. Визуально воздуха здесь стало больше.

Возле сыктывкарской третьей поликлиники уже завтра начнут укладывать асфальт. Территория возле медучреждения стала последним объектом, который посетил руководитель администрации Сыктывкара. Здесь также поменяли бордюры, обновили цветники.

Асфальтирование всех проинспектированных участков обошлось в 14,9 миллионов рублей. Их общая площадь - 6971 квадратный метр. В эту же суму входит тактильная плитка и сигнальные столбики на пешеходных переходах. Работы выполняла компания "ДорИнвест".